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فن

شاهد.. أسما شريف منير تحتفل بأول إصدار لها بمعرض الكتاب

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نشرت الإعلامية أسما شريف منير صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت في الصورة وهي ترتدي بليزر أبيض وبنطلون باللون الأحمر وتركت شعرها الطويل منسدلا على كتفيها ومرتدية نظارة شمسية.

وعلقت أسما على الصورة قائلة: "إحنا في طريقنا لمعرض الكتاب.. مين هناك؟ عايزه أشوفكم".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها وجاء أبرز تعليق: "عاجبني اسم الكتاب ( طلقني ) أتمنى أن الكتاب يتكلم عن وجع كل امرأة بتحارب عشان حياة جديدة أتمنى أن يصف الم وقهر كل امرأة مش قادرة تكمل حياة انفرضت عليها ورغم ذلك تجبر أنها تكمل عشان مش قادرة عشان عاجزة بسبب العادات والأهل والمجتمع الي مكتفها مش كلنا محظوظات مثلك ... انا نفسي اقرأ الكتاب انا من خارج مصر".

كانت أسما شريف منير طرحت أول كتاب لها بعنوان "طلقني"بمعرض الكتاب الدولي في دورته الـ 51 وقالت أسما شريف منير إن (طلقني) كتاب جديد يتناول تجربتها الخاصة لتقدم من خلاله النصيحة لكل من يمرون بظروفها حتى يستطيعوا اتخاذ قرار سواء بالإصلاح أو الطلاق.
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