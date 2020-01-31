نقل عام الإسكندرية: تطوير الترام بدلا من مشروع قطار المونوريل

أعلنت هيئة النقل العام بالإسكندرية، اليوم، إلغاء مشروع قطار المونوريل، (القطار المكهرب)، والذي كان من المقرر أن يتم بدء تنفيذه في شهر فبراير المقبل.





كانت شركة ريدكون للتعمير، وقّعت العام الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة النقل، لتنفيذ مشروع المونوريل بالمحافظة، حيث كان من المقرر تنفيذه شهر فبراير 2020.





وأوضح المهندس علي صقر، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أن قرار إلغاء مشروع المونوريل جاء نظرا للتكاليف المرتفعة التي يتطلبها إقامة المشروع مقارنة بجدواه على أرض الواقع حيث يخدم فئة معينة من المجتمع مقابل سعر تذكرة مرتفع للغاية وتكاليف صيانة خيالية.





وأضاف "صقر"، أنه تقرر العمل على مشروع أخر بديل متعلق بتطوير الترام وجعله وسيلة نقل حضاري، وسريع من خلال عمل أنفاق بدلا من المزلقانات وبذلك سيكون وقت الانتظار لا يتعدى النصف دقيقة فقط.



