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حوادث

سقوط عصابة نسائية تسرق رواد البنوك بمصر الجديدة بأسلوب المغافلة

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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محمد صبري
نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على سيدتان تسرقان رواد البنوك بمصر الجديدة باسلوب المغافلة. 

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من موظف بشركة قرر بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي 100 ألف جنيه من البنك فرع الخليفة المأمون الكائن شارع الأنصاري دائرة القسم فوجئ بقيام سيدتان " أدلى بأوصافهما التقريبية " بمغافلته والاستيلاء منه على  المبلغ المالي المشار إليه من داخل حقيبة يده ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سيدتين ، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمة الأولى .


واعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثانية " جاري ضبطها " بإسلوب (المغافلة ، التتبع ).

بتطوير مناقشتها للربط  بينها وبين القضايا المجهولة، اعترفت بتكوينها  تشكيلا عصابيًا بالاشتراك مع المتهمة الهاربة تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين المترددين على البنوك  بذات الأسلوب .

وأقرت بارتكابها سرقة مبلغ مالي 40.000 ألف جنيه من المدعو/ م ي م سن 33 حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم مدينة الزهراء ـ دائرة قسم شرطة الزيتون حال تواجده بشارع المقريزي ـ دائرة القسم  والمحرر بشأنها المحضر رقم 13578 لسنة 2019م جنح القسم بتاريخ 22/12/2019م .

وكذا سرقة مبالغ مالية عبارة عن ( 5600 دولار أمريكي ، 1400 ريال سعودي جنيه من  المدعوة/ ز م ع  سن 45 ربة منزل ومقيمة 6 شارع السلحدار ـ دائرة القسم حال تواجدها بشارع الميرغني ـ دائرة القسم  والمحرر بشأنها المحضر رقم 13152 لسنة 2019م جنح القسم بتاريخ 10/12/2019م .

تم بإرشادها ضبط سيارة واموال وعملات مختلفة ومجوهرات لدى زوجها المدعو /  إ ي ص سن 30 عاطل ومقيم بذات العنوان " شقيق المتهمة الثانية "  بمسكنهما .

وبمواجهته أقر بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة 
وأضاف بشرائه السيارة وباقي المضبوطات حوزته من متحصلات تلك  الوقائع  .

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات والمتهمة ، واتهموها والهاربة بالسرقة ، تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق ، 
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