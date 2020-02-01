دبي 2020.. لهذه الأسباب أصبحت أفخم وجهات للعالم.. فيديوجراف

حلت الإمارات في المرتبة الثالثة في قائمة أفضل وجهات السفر 2020، نشرها موقع «ootlah» الذي وصفها بالوجهة التي تتمازج فيها الرفاهية والمستقبل بحسب البيان.

قال الموقع، إن دبي المدينة العالمية هي ليست موطن أطول مبنى في العالم فقط، ولكنها تحتضن أيضًا أكبر الجزر الاصطناعية في العالم، متوقعًا أن يكون 2020 عامًا مميزًا لزيارة الإمارات، حيث إن معرض إكسبو، سيقام

في أكتوبر وستشارك فيه أكثر من 190 دولة.

تعتبر الإمارات واحدة من أفضل وجهات السفر التي يجب وضعها على رأس أولويات الزيارة في 2020، متقدمة على كوستاريكا واليونان وسريلانكا والبرازيل وبولندا واليابان، وتصدرت مصر القائمة تلتها كرواتيا في المرتبة

الثانية.





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