جامعة أسيوط تعيد استصلاح 120 فدان بمزرعة الاسترشادية بالوادي

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن نجاح الجامعة في استصلاح 120 فدان بمزرعة الاسترشادية التابعة لها بالوادي الأسيوطي ، مشيرًا إلى استكمال العمل كذلك من أجل الانتهاء من مشروع إعادة استصلاح 80 فدان أخرى وذلك تنفيذًا لخطة الجامعة التي بدأت في مطلع العام الماضي من أجل استصلاح وتطوير مزرعتي الغريب والاسترشادية وإعادة استغلالهم بما يحقق النفع المرجو منهم .





جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة أسيوط لتفقد المزرعة للوقوف على ما تم بها من أعمال تطوير وإعادة استصلاح وذلك بحضور الدكتور مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة والمشرف على مزرعتي الغريب والاسترشادية .





وأكد رئيس جامعة أسيوط خلال الجولة على إستراتيجية الجامعة العامة والهادفة إلى تعظيم الاستفادة من كافة إمكانيات الجامعة سواء البشرية منها أو ما تضمه من وحدات ومرافق خدمية والعمل المتواصل من أجل تطوير تلك الإمكانيات بما يعود بالنفع للجامعة والمجتمع ويساهم في تحقيق محاور التنمية المستدامة وركائز التقدم الشامل للوطن .





وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أن تضمنت إصدار توجيهاته المتعلقة ببناء أسوار للمزرعة وتركيب بوابات لها ، مع تشديده على ضرورة تكثيف العمل من أجل إعادة استصلاح 80 فدان المتبقية بما يحقق إنتاجية متكاملة للمزرعة ككل والبالغ مساحتها 120 فدان .





وصرحت الدكتورة مها غانم أن زيارة رئيس الجامعة للمزرعة الاسترشادية شملت أيضًا قيامه بغرس شجرة مثمرة ضمن وقائع مشاركة الجامعة فى المبادرة الرئاسية " هنجملها " والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل زراعة مليون شجرة مثمرة فى مختلف محافظات الجمهورية والتي انطلقت بغرس 500 شتلة داخل وتخصيص 500 شتلة أخرى لزرعها على مستوى المحافظة وذلك كمرحلة أولى للمبادرة والتي تضم شتلات مثمرة تتنوع ما بين شتلات أشجار الليمون والزيتون والمانجو والرمان .



