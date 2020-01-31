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حوادث

خلال زيارته أكاديمية الشرطة.. وفد الإعلاميين الأفارقة: نقدر دور مصر في نقل خبرات التدريب الأمني للقارة السمراء

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من الإعلاميين الأفارقة ضم (23) دولة أفريقية،وذلك بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.
   
وكان فى استقبال الوفد، اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية - رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب رئيس الأكاديمية بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية وحِرصه البالغ على الإهتمام بتلك الزيارة فى كافة فعالياتها وتأكيد سُبل التعاون والتبادل الثقافى والأمنى والمفاهيم والخبرات التدريبية مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة.
 
وتضمن برنامج الزيارة فقرات متنوعة شملت مركز بحوث الشرطة والإطلاع على إمكانياته التدريبية والتعليمية والتعرف على دوره الحيوى فى تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية الأفريقية، ثم مشاهدة فيلم تسجيلى عن أنشطة أكاديمية الشرطة، فضلًا عن قيامهم بجولة داخل الأكاديمية شملت أهم المنشآت التدريبية والتعليمية وعروض للطلبة فى الرماية والأسلحة والقوة البدنية بالإضافة إلى عروض كتائب الخيالة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم البالغ بالدور المصرى الرائد فى مجال التدريب الأمني وحرص الدولة المصرية على نقل تلك الخبرات المتميزة إلى كافة الجهات المعنية بدول القارة الأفريقية.
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