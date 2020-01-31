لتزويغهم من العمل.. إحالة 26 موظفا بالبحيرة للتحقيق

أحال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المحافظ 26 موظفا بالرحمانية للتحقيق لعدم انضباطهم إداريا وذلك وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة مشددا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة للوقوف على تلك الخدمات وتحقيق الانضباط الإداري.





وأكد محافظ البحيرة أنه لا تهاون في أي تقصير وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين موجها باستمرار تشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.





وكانت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدات المحلية لمركز ومدينة الرحمانية وايتاى البارود وشبراخيت قد شنت عدة حملات مفاجئة لمتابعة الانضباط الادارى بالمنشآت الحكومية بدائرة المركز وأسفرت الحملات عن إحالة نصف العاملين بإدارة التعاون الزراعي بالرحمانية للتحقيق وعددهم (17) لتأهيلهم فى الحضور عن العمل بالإضافة إلى إحالة 4 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية ظهر التمساح بايتاي البارود للتحقيق لغيابهم عن العمل دون سند قانوني.

كما تم إحالة 5 من العاملين بالوحدة الصحية بجزيرة نكلا بشبراخيت للتحقيق لغيابهم عن العمل دون سند قانوني.



