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أخبار العالم

السلطة الفلسطينية توقف بضائع الاحتلال ردًا على منع دخول منتجاتها

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:19 م
السلطة الفلسطينية
السلطة الفلسطينية توقف بضائع الاحتلال ردًا على قرار منع دخول
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سمر صالح

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن السلطة الفلسطينية منعت دخول بضائع الاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق السلطة ردًا على القرار الإسرائيلي بمنع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى كيان الاحتلال.

 

وفى سياق منفصل أعلنت وزارةالصحة الفلسطينية بـ غزة اليوم الجمعة أن الفتى علاء هاني حمادة العباسي البالغ من العمر 15 عاما استشهد متأثرا بإصابته قبل عدة أشهر في مسيرات العودة شرق مدينة خان يونس.

 

وكان الفتى أصيب بقنبلة غاز في الرأس دخل في غيبوبة على إثر ذلك، إلى أن أعلن عن استشهاده اليوم بينما كان الأطباء يهمون بإجراء فحوصات طبية له.

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