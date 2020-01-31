رجائي عطية: ترشحت لاسترداد نقابة المحامين وإصلاح ما نالها من عطب

تقدم المحامي رجائي عطية، منذ قليل بأوراق ترشحه رسميا على منصب نقيب المحامين، وذلك في مقر النقابة العامة برمسيس.





وقال رجائي عطية، بعد تقدمه رسميا، إنه ترشحه جاء بعد مطالبات العديد من المحامين المحبين للمحاماة، مؤكدًا أنه جاء لإصلاح الجوانب التي نالها العطب في النقابة، على حد تعبيره.





وأضاف رجائي عطية، أن النقابة بها العديد من الأمور التي يجب علينا النظر إليها حال الفوز بمنصب نقيب المحامين، مشيرًا أنه جاء لاستراد نقابة المحامين وعودتها كما كانت عليه وإعادة الدور للنقابة الفرعية ومجلس النقابة.





وتساءل رجائي عطية أمام لجنة تلقي الأوراق: من سوف يبت في الطلبات؟.. مؤكدا لابد من أن يكون هناك مختص بالنظر في الطلبات والطعون.



