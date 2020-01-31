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رياضة

شطة يحذر الأهلي والهلال: مش عايزين ضرب

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:15 م
مباراة الأهلي والهلال
مباراة الأهلي والهلال السوداني
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يسرى غازى
كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة، عضو اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن رؤيته الفنية فى مباراة النادي الأهلي والهلال، المقرر إقامتها غدا السبت، فى ختام جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وقال شطة، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أقول لفريق الأهلي والهلال قبل لقاء الغد المرتقب مش عايزين ضرب ولا عنف ولا عصبية خلال مجريات اللقاء وخوض المباراة فى إطار الفنيات فقط دون الخروج عن النص.

أضاف: مباراة الأهلي والهلال نأمل أن تليق بالكبار دون انفعالات والخروج عن النص والفائز يقول هاردلك للخسران على أن تكون مباراة فنيات فقط.

أشار إلى أن الهلال السوداني والأهلي يمران بمشاكل فى البطولة الإفريقية منوها إلى أن التأهل إلى دور الثمانية سيكون بنسبة متوازنة بين الفريقين.

يذكر ان المارد الأحمر يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط يليه النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط والهلال برصيد 9 نقاط.
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