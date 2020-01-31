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9 أطعمة تحميك من الإصابة بـ فيروس كورونا

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:46 م
تحميك من الإصابة
تحميك من الإصابة بـ فيروس كورونا
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آلاء حسن
عقب إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ حول كورونا قدمت سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية نصائح للوقاية من الفيروس. 


ونصحت"سهام"،  بتجنب هذة الافعال في هذه الفترة: 

- تجنبوا تناول الطعام من المطاعم 
فأعراض فيروس كورونا تشبه الانفلونزا وقد يكون معد الطعام مصاب، بالاضافة أن الأماكن المغلقة كالمطاعم و الاتصال القريب بين الناس في هذه الاماكن المغلقة وأحدهم مصاب تؤدي إلى سرعان انتشار العدوى. 

- تجنب المصافحة والتقبيل
* يجب تعليم الأطفال غسل الأيدي و كل إرشادات السلامة ضد هذا الفيروس خصوصا في المدارس، فهم عرضة للإصابة بالفيروس إن كان هناك طفل مصاب.

وكشفت استشاري التغذية العلاجية عن أعراض فيروس:

- ألم في الحلق 
- ارتفاع حرارة 
- صعوبة في التنفس وصولا بالالتهاب الرئوي

وتابعت، أنه ليس هناك عشبة أو وصفة تقضي على الفيروس وانما هناك ارشادات عامة يجب تطبيقها جميعها لتعزز المناعة منها: 

- اقطع السكر و الحلويات و العصائر المصنعة 
- الإكثار من شرب السوائل 
- ابتعد تماما عن الوجبات السريعة و الدسمة 
- الاكثار من تناول الخضروات والفواكه 
- استخدام القليل من الزيت أثناء الطبخ 
- بالورقيات الداكنة كالسبانخ ، بامية، فاصوليا
- اهتموا بتناول الليمون، البرتقال، البقدونس، الكيوي، الزنجبيل، البروكلي، القرنبيط، الثوم، البصل، الشاي الأخضر

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