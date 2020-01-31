9 أطعمة تحميك من الإصابة بـ فيروس كورونا

عقب إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ حول كورونا قدمت سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية نصائح للوقاية من الفيروس.









ونصحت"سهام"، بتجنب هذة الافعال في هذه الفترة:





- تجنبوا تناول الطعام من المطاعم

فأعراض فيروس كورونا تشبه الانفلونزا وقد يكون معد الطعام مصاب، بالاضافة أن الأماكن المغلقة كالمطاعم و الاتصال القريب بين الناس في هذه الاماكن المغلقة وأحدهم مصاب تؤدي إلى سرعان انتشار العدوى.





- تجنب المصافحة والتقبيل

* يجب تعليم الأطفال غسل الأيدي و كل إرشادات السلامة ضد هذا الفيروس خصوصا في المدارس، فهم عرضة للإصابة بالفيروس إن كان هناك طفل مصاب.





وكشفت استشاري التغذية العلاجية عن أعراض فيروس :





- ألم في الحلق

- ارتفاع حرارة

- صعوبة في التنفس وصولا بالالتهاب الرئوي





وتابعت، أنه ليس هناك عشبة أو وصفة تقضي على الفيروس وانما هناك ارشادات عامة يجب تطبيقها جميعها لتعزز المناعة منها:





- اقطع السكر و الحلويات و العصائر المصنعة

- الإكثار من شرب السوائل

- ابتعد تماما عن الوجبات السريعة و الدسمة

- الاكثار من تناول الخضروات والفواكه

- استخدام القليل من الزيت أثناء الطبخ

- بالورقيات الداكنة كالسبانخ ، بامية، فاصوليا

- اهتموا بتناول الليمون، البرتقال، البقدونس، الكيوي، الزنجبيل، البروكلي، القرنبيط، الثوم، البصل، الشاي الأخضر .