AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بقيع مصر.. مغامرة صدى البلد لاستكشاف تاريخ أرض الشهداء ومقابر الصحابة

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:35 م
صدى البلد
Advertisements
المنيا / علاء المنياوي

قامت كاميرا موقع صدي البلد بجولة في منطقة آثار البهنسا في المنيا،رصدنا خلالها أبرز الكنوز الأثرية والتاريخية هناك،والتي تسمي بقيع مصر، نظرا لكثرة قباب واضرحة كثيرة من شهداء العصر الإسلامي.

جولتنا جاءت علي هامش الزيارة التي قام بها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم بعد صلاة الجمعة.

وخلال جولتنا رصدنا القباب الأثرية لأضرحة آل البيت الموجودة بالمنطقة،والتي كشف لنا تاريخها سلامة زهران مدير عام أثار البهنسا

قال زهران:تقع قرية البهنسا فى محافظة المنيا على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار، و تعد من أهم القرى الأثرية في مصر، حيث يوجد بها آثار من مختلف العصور التاريخية  سواء الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.

وفي الفترة الرومانية؛ عرفت البهنسا كمدينة قديمة اسمها بيمازيت، أما في العصر الإسلامي فتحها قيس بن الحارث المرادي سنة 22 هجرية وسميت ولاية البهنسا لتمتد من منطقة الواسطي حتى سمالوط، واستمرت كعاصمة الإقليم حتى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي.

ويزيد من قيمتها القدسية والتاريخية شمولها علي عدد كبير من مقابر صحابة النبي صلي الله عليه، ونظرا لذلك عرفت باسم  أرض الشهداء أو البقيع الثاني لكثرة المسلمين الذين اسشهدوا بها أثناء الفتح الإسلامي للبهنسا. 

و من أشهر المزارات والمعالم التاريخية بقرية البهنسا؛  17 قبة ضريحية للصحابة والتابعين الصالحين كقبة السبع بنات، ومقــام سيدي جعفر وعلى أولاد عقيل بن علي ابن أبى طالب، وقبـة التكرورى.

ومقـام سيدي الأمير زياد بن الحرث بن ابى سفيان بن عبد المطلب، ومقـام ابان بن عثمان بن عفان، وقبـة محمد بن ابى عبد الرحمن بن ابى بكر الصديق، وأيضا مسجد الحسن الصالح بن زين العابدين بن الحسين بن على بن ابى طالب.

كما أسفرت أعمال الحفائر الأثرية الناجحة بقرية البهنسا عن بقايا مسرح روماني والذي قيل إنه أكبر من المسرح الروماني بالإسكندرية.

يتردد علي قرية البهنسا ما يقرب من 3000 - 5000 مواطن كل يوم جمعة لزيارة المقابر والمناطق الدينية والأثرية.

بقيع مصر.. مغامرة صدى البلد لاستكشاف تاريخ أرض الشهداء ومقابر الصحابة
بقيع مصر.. مغامرة صدى البلد لاستكشاف تاريخ أرض الشهداء ومقابر الصحابة
بقيع مصر.. مغامرة صدى البلد لاستكشاف تاريخ أرض الشهداء ومقابر الصحابة
بقيع مصر.. مغامرة صدى البلد لاستكشاف تاريخ أرض الشهداء ومقابر الصحابة
بقيع مصر.. مغامرة صدى البلد لاستكشاف تاريخ أرض الشهداء ومقابر الصحابة
بقيع مصر.. مغامرة صدى البلد لاستكشاف تاريخ أرض الشهداء ومقابر الصحابة
بقيع مصر.. مغامرة صدى البلد لاستكشاف تاريخ أرض الشهداء ومقابر الصحابة
بقيع مصر.. مغامرة صدى البلد لاستكشاف تاريخ أرض الشهداء ومقابر الصحابة
بقيع مصر.. مغامرة صدى البلد لاستكشاف تاريخ أرض الشهداء ومقابر الصحابة
بقيع مصر.. مغامرة صدى البلد لاستكشاف تاريخ أرض الشهداء ومقابر الصحابة
بقيع مصر.. مغامرة صدى البلد لاستكشاف تاريخ أرض الشهداء ومقابر الصحابة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفدان من روسيا وكازاخستان يزوران آثار البهنسا بالمنيا .. صور

سياحة بلدنا.. وفد أمريكي يزور المناطق الأثرية في المنيا

وفد سياحي أوكراني يزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفد سياحي أسترالي يزور المناطق الأثرية بالمنيا

مومياوات وقطع أثرية بالكشف الأثرى الجديد بـ تونا الجبل في ملوي بالمنيا

تفاصيل الكشف الأثري.. وزير الآثار يعلن وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية.. صور

ترشيحاتنا

الهلال يستعين بـ الشباب لمواجهة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا

خلال ساعات.. توقف الواتساب على ملايين الهواتف فهل جهازك بينها؟

عنتري مزلزل.. أمير سعودي يهاجم أردوغان بعد تعليقه على خطة السلام الأمريكية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

رفع أسعار كروت شحن المحمول.. اعرف الحقيقة المؤكدة

كان بيمارس الجنس غصب عنى .. الاعترافات الكاملة للمتهمة بقتل زوجها بعد شهرين جواز فى القليوبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاطر بالجملة.. ماذا يحدث عند تناول القهوة على معدة فارغة ؟

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل حمص الشام في المنزل

أكثر السيارات الفارهة استيرادًا في مصر خلال 2019 .. صور