بقيع مصر.. مغامرة صدى البلد لاستكشاف تاريخ أرض الشهداء ومقابر الصحابة

قامت كاميرا موقع صدي البلد بجولة في منطقة آثار البهنسا في المنيا،رصدنا خلالها أبرز الكنوز الأثرية والتاريخية هناك،والتي تسمي بقيع مصر، نظرا لكثرة قباب واضرحة كثيرة من شهداء العصر الإسلامي.

جولتنا جاءت علي هامش الزيارة التي قام بها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم بعد صلاة الجمعة.

وخلال جولتنا رصدنا القباب الأثرية لأضرحة آل البيت الموجودة بالمنطقة،والتي كشف لنا تاريخها سلامة زهران مدير عام أثار البهنسا

قال زهران:تقع قرية البهنسا فى محافظة المنيا على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار، و تعد من أهم القرى الأثرية في مصر، حيث يوجد بها آثار من مختلف العصور التاريخية سواء الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.

وفي الفترة الرومانية؛ عرفت البهنسا كمدينة قديمة اسمها بيمازيت، أما في العصر الإسلامي فتحها قيس بن الحارث المرادي سنة 22 هجرية وسميت ولاية البهنسا لتمتد من منطقة الواسطي حتى سمالوط، واستمرت كعاصمة الإقليم حتى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي.

ويزيد من قيمتها القدسية والتاريخية شمولها علي عدد كبير من مقابر صحابة النبي صلي الله عليه، ونظرا لذلك عرفت باسم أرض الشهداء أو البقيع الثاني لكثرة المسلمين الذين اسشهدوا بها أثناء الفتح الإسلامي للبهنسا.

و من أشهر المزارات والمعالم التاريخية بقرية البهنسا؛ 17 قبة ضريحية للصحابة والتابعين الصالحين كقبة السبع بنات، ومقــام سيدي جعفر وعلى أولاد عقيل بن علي ابن أبى طالب، وقبـة التكرورى.

ومقـام سيدي الأمير زياد بن الحرث بن ابى سفيان بن عبد المطلب، ومقـام ابان بن عثمان بن عفان، وقبـة محمد بن ابى عبد الرحمن بن ابى بكر الصديق، وأيضا مسجد الحسن الصالح بن زين العابدين بن الحسين بن على بن ابى طالب.



كما أسفرت أعمال الحفائر الأثرية الناجحة بقرية البهنسا عن بقايا مسرح روماني والذي قيل إنه أكبر من المسرح الروماني بالإسكندرية.

يتردد علي قرية البهنسا ما يقرب من 3000 - 5000 مواطن كل يوم جمعة لزيارة المقابر والمناطق الدينية والأثرية.



