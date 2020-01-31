يعالج النحافة.. مشروب سحرى لزيادة الوزن في فترة قليلة.. فيديو

قال كابتن إسلام محمد خبير التغذية الرياضية: إن هناك فرقا كبيرا جدا بين المكملات الغذائية والمنشطات، لافتا إلى أن الأول يستخدم فى المراحل العمرية المختلفة ويساهم فى إدخال العناصر التى يحتاجها الجسم بـ كمية أكبر طول اليوم . إسلامإلىأنإدخالكميةأكبر





وأضاف إسلام محمد خلال حواره ببرنامج هى وبس المذاع على فضائية سى بى سى سفرة أن المكمل الغذائى غير ضار و يكون حسب الاستخدام.





وأشار خبير التغذية الرياضية إلى أن المنشطات ضارة جدا وقد تؤدي إلى الفشل الكلوي أو الوفاة، مؤكدا أن هناك العديد من الأشخاص يعتمدون عليها خاصة أصحاب البطولات الرياضية ولكن تحت إشراف طبيب لتفادي الضرر بشكل بسيط.





أن هناك وصفة تساعد اصحاب الجسم النحيف في زيادة وزنهم للوصول إلى جسم مثالي ، مشيرا إلى أن الرياضة تلعب دورا أساسيا في شكل الجسم . وأوضحوصفةالنحيففيزيادةللوصولإلىأساسيافي



