يعالج النحافة.. مشروب سحرى لزيادة الوزن في فترة قليلة.. فيديو

قال كابتن إسلام محمد خبير التغذية الرياضية: إن هناك فرقا كبيرا جدا بين المكملات الغذائية والمنشطات، لافتا إلى أن الأول يستخدم فى المراحل العمرية المختلفة ويساهم فى إدخال العناصر التى يحتاجها الجسم بـكمية أكبر طول اليوم .
وأضاف إسلام محمد خلال حواره ببرنامج هى وبس المذاع على فضائية سى بى سى سفرة أن المكمل الغذائى غير ضار ويكون حسب الاستخدام.
وأشار خبير التغذية الرياضية إلى أن المنشطات ضارة جدا وقد تؤدي إلى الفشل الكلوي أو الوفاة، مؤكدا أن هناك العديد من الأشخاص يعتمدون عليها خاصة أصحاب البطولات الرياضية ولكن تحت إشراف طبيب لتفادي الضرر بشكل بسيط.
وأوضح أن هناك وصفة تساعد اصحاب الجسم النحيف في زيادة وزنهم للوصول إلى جسم مثالي، مشيرا إلى أن الرياضة تلعب دورا أساسيا في شكل الجسم.
ونوه إلى أن مكونات مشروب زيادة الوزن عبارة عن 50 جم شوفان، 50 جم شكولاته غامقة ، 50 جم كاجو ولوز وبندق نى بدون ملح ، 50 جم زبدة فول سودانى ثمرة موز ، كوب لبن كامل الدسم 250 مم ساخن لحد متوسط .