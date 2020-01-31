تنمية المشروعات: 381 مليون جنيه لتمويل 14 ألفا و980 مشروعا للشباب بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم قروضًا للشباب قدرها 381 مليون و 699 ألف و 481 جنيه خلال عام 2019 لتمويل 14 ألف 980 مشروعًا متوسط وصغيرًا ومتناهي الصغر لتوفير 25 ألف و 985 فرصة عمل حقيقة للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة .





وأشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضًا ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقة وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب .





ومن جانبه فقد أكد وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة أنه تم تقديم 72 مليون و 81 ألف 406 جنيه( إقراض مباشر) لتمويل 279 مشروع وتوفير 1319 فرصة عمل، كما تم تقديم 222 مليون و 227 ألف و 414 جنيه(إقراض متناهي الصغر) لتمويل 13 ألف و 988 مشروعًا وتوفير 23 ألف و 91 فرصة عمل و تقديم 87 مليون و 390 ألف 661 جنيه(إقراض جهات وسيطة _ بنوك) لتمويل 713 مشروع وتوفير 1575 فرصة عمل لتحسين مستوي الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد .





وتفعيلًا لنظام الشباك الواحد وتيسيرًا علي العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها. أوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأنه تم إصدار 614 رخصة نهائية 627 رخصة مؤقتة 640 رقم قومي و 932 سجل تجاري و 1064 بطاقة ضريبية و 655 تأمينات إجتماعية وإستمرارًا لمبادرات الجهاز في النهوض بالصناعات التراثية ورعاية الحرف اليدوية والفنية المتنوعة ودعم وتسويق منتجات المشروعات إقتصاديًا وثقافيًا وفتح آفاق مختلفة لتسويق منتجاتها داخليًا وخارجيًا .



