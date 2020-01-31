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محافظات

أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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مروة فاضل
دفعه عشقه وحبه لنادي الزمالك وتشجيعه الدائم له أن يحول منزله على طراز نادي الزمالك ويعلوه شعار النادي من الداخل والخارج. 

أبيض بخطين حمر هكذا حول مشجع زملكاوي بقرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية منزله، ولم يكتف بذلك بل تحولت جدران المنزل من الداخل حيث قام بطلايها باللون الأبيض وزينها بخطين باللون الأحمر. 

حاتم عيسى الموظف بالمعاش ابن قرية كمشيش أصبح حديث قريته بعد تحويل منزله كعلم للزمالك، قال إنه بدأ في عشق الزمالك منذ السبعينات حينما اصطحبه شقيقه لمشاهدة مباريات نادي الزمالك فتعلق بالنادي وأصبح من مشجعيه. 

وأضاف أن عشقه لنادي الزمالك جعله يحول منزله ليشعر انه يعيش داخل نادي الزمالك، موضحا أن نادي الزمالك في السبعينات كان يختلف كليا عن الوقت الحالي قائلا " كان في كوره ولعب وفن وهندسة زي ما بيقولوا". 

وأشار إلى أن النادي حاليا يحتاج إلى بعض التعديلات وسيعود أقوى مما كان في الماضي ولابد من وقوف جميع مشجعيه بجانبه فالقادم أفضل. 

وتابع،  أن الجميع يشجعون فكرته حتى الأهلاوية، حيث تسود الروح الرياضية بقريته بعيدا عن التعصب. 

لم يكتف مشجع الزمالك بطلاء المنزل فقط بل زين جدرانه الداخلية بصور لاعبي الزمالك القدامى وشعار النادي. 

أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
أبيض بخطين حمر... مشجع يحول منزله بالمنوفية على طراز نادي الزمالك .. صور وفيديو
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