حقيقة وجود إجراءات وقائية بالمطارات لمنع تسرب فيروس كورونا.. فيديو

عرضت قناة إكسترا نيوز تقرير فيديو صادرا من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أبرز الشائعات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة، وجاء فى الفيديو كشف 13 شائعة.

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو وانفوجراف توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية لتوضيح حقيقة هذه الموضوعات.





ويأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 24 حتى 31 يناير حتى 2020 ‏):





ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله حول غياب الإجراءات الوقائية داخل المطارات المصرية لمنع تسرب فيروس "كورونا" داخل البلاد، و نفي المركز ما تردد حول إصابة عدد من أبناء الجالية المصرية بالصين بعدوى فيروس "كورونا"، كما نفي المركز ما تداول حول تأثر سوق الخضراوات المصري بفيروس "كورونا"، ونفي أيضا ما أثير حول إغلاق المطاعم الصينية في مصر للوقاية من فيروس "كورونا".





ونفى المركز الإعلامي ما تداول حول انتشار وباء "الالتهاب السحائي" بمختلف محافظات الجمهورية، كما نفى المركز ما أثير حول رفع أسعار كروت شحن المحمول، ونفي أيضا ما انتشر حول اعتزام الحكومة بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية.





كما نفى المركز ما تم تداوله حول إجراء امتحانات الصف الثالث الثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"، ونفي ما تداول حول تقديم وزارة التموين قروضًا مالية بضمان البطاقات التموينية، كما وضح المرمز حقيقة فتح باب التظلمات مجددًا أمام المستبعدين من الدعم التمويني، ونفي المركز ما أثير حول بيع كميات كبيرة من الدواجن النافقة للمطاعم والفنادق المصرية.



