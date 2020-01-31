محمد إمام: هناك دراسة لعمل فني يجمعني بالزعيم

تدور أحداث فيلم "لص بغداد" في إطار أكشن، يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة تقع عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود، وهو من إنتاج "سينرجي فيلمز" برئاسة المنتج أحمد بدوي.



