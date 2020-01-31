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فن

محمد إمام: هناك دراسة لعمل فني يجمعني بالزعيم

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:42 م
محمد امام وعادل امام
محمد امام وعادل امام
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آيه عاطف
أكد الفنان محمد إمام، في تصريحات صحفية إنه يدرس خوض عمل فني يجمعه بوالده الزعيم عادل إمام. وقال لبرنامج "انسيدر بالعربي":" والله لسة في مشروع كده ممكن يجمعني مع والدي بندرسه الفترة الجاية".

وفي نفس السياق إحتفل محمد عادل إمام، بنجاح فيلمه الجديد "لص بغداد" بعد طرحه في دور عرض السينما مؤخرًا، ومنافسته الافلام المعروضة بقوة.

تدور أحداث فيلم "لص بغداد" في إطار أكشن، يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة تقع عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود، وهو من إنتاج "سينرجي فيلمز" برئاسة المنتج أحمد بدوي. 

"لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى. 
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