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توك شو

أخبار التوك شو.. برامج التضامن تخلق فرص عمل جديدة.. رياح تدمر أجزاء من جدار ترامب.. و10 محافظات الأكثر تشريدا للأطفال

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:46 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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ريهام فيكتور

نشر موقع "صدى البلد"،  اليوم الجمعة ، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

منال حنفي: برامج التضامن تخلق فرص عمل لكل فئات المجتمع

قالت منال حنفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، إن المرأة المصرية واجهت الفترة الأخيرة الكثير من المواجهات سواء في إدارة أعمالها داخل المجتمع أو فيما يخص ادارة المنزل. 

وأكدت منال حنفي، أثناء حديثها على قناة اكسترا نيوز، إن وزارة التضامن أنشأت مشروع التمكين الاقتصادي من خلال النقد المباشر، الذي استفادت به أكثر من 2 مليون سيدة معيلة. 

للحد من الهجرة.. رياح عاتية تدمر أجزاء من جدار ترامب على الحدود مع المكسيك

نشرت فضائية يورونيوز فيديو لرياح شديدة هبت في جنوب كاليفورنيا على حدود الولايات المتحدة والمكسيك.

وظهر بالفيديو تدمير الرياح لاجزاء من جدار ترامب الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك نتيجة الرياح الشديدة.

أطفال بلا مأوى: 10 محافظات الأكثر تشردا للأطفال

قال أشرف عامر، مسئول الوحدات المتنقلة، بحملة أطفال بلا مأوي، إن الحملة تتم برعاية وزارة التضامن الاجتماعى بالمشاركة مع صندوق تحيا مصر.


وصفة سحرية لطفلك لو مش بيحب يشرب اللبن

قال الدكتور كريم جمال اخصائى تغذية إن الوجبات الصحية للأطفال مهمة جدا لذلك فلا بد من إدخالها فى أطعمة أبنائنا كل يوم، لافتا إلى أن الأطفال نوعين منهم من يحب الأكل ومنهم من لا يقبل عليه.
قالت الإعلامية لميس سلامة مذيعة ببرنامج صباح البلد: إن فيروس كورونا يعد قضية الساعة لهذا العصر؛ لافتة إلى أنه ظهر فى الصين منذ حوالى أسبوعين.

وأضافت  الإعلامية لميس سلامة من خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد أنه مع الوقت بدأ الأمر يتدهور فى الصين حتى ظهرت 212 حالة وفيات بسبب مرض فيروس كورونا.
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