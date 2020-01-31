أخبار التوك شو.. برامج التضامن تخلق فرص عمل جديدة.. رياح تدمر أجزاء من جدار ترامب.. و10 محافظات الأكثر تشريدا للأطفال

نشر موقع "صدى البلد"، اليوم الجمعة ، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

نشر موقع "صدى البلد"، اليوم الجمعة ، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

قالت منال حنفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، إن المرأة المصرية واجهت الفترة الأخيرة الكثير من المواجهات سواء في إدارة أعمالها داخل المجتمع أو فيما يخص ادارة المنزل.





وأكدت منال حنفي، أثناء حديثها على قناة اكسترا نيوز، إن وزارة التضامن أنشأت مشروع التمكين الاقتصادي من خلال النقد المباشر، الذي استفادت به أكثر من 2 مليون سيدة معيلة.