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فيروس كورونا.. 15 نوع فاكهة ومشروبات تحميك منه.. وارتداء الكمامة هل يمنع انتقاله.. وطرق الوقاية من الإصابة

السبت 01/فبراير/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد بعدد من الدول خاصة الصين، تتحدث التقارير الإعلامية عن مصدر ذلك الفيروس القاتل الذي راح ضحيته 56 شخصًا في الصين، وبدأ في الانتشار في بعض الدول الأخرى وتسبب في العديد من الإصابات وحالات الوفاة . 

وكشف الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب و الأوعية الدموية، لـ صدى البلد، عن مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في الوقاية من فيروس كورونا ، ومنها : 
١. الينسون
٢. العسل النحل مع زيت الزيتون مع عصير اليمون
٣. لبان الدكر  "ينقع ويشرب صباحا"
٤. ورق الجوافة "يغلي ويشرب ٣ مرات يوميا"
٥. البيض المخفوق المقلي في زيت الزيتون مع اضافة الكركم للبيض
٦. السبانخ والبروكلي والخس تقوي المناعة وغنية بمضادات الاكسدة
٧. الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال واليوسفي والتفاح والجوافة . 

ولا يزال خطر فيروس كورونا القاتل يهدد الملايين حول العالم، وذلك عقب انتشار في العديد من دول العالم وعلى رأسها الصين وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية.


وارتفعت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا القاتل إلى 17 حالة، عقب وصول الفيروس إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت الصين ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا القاتل إلى 500 شخص، غالبيتهم داخل أو حول مدينة ووهان.

يمكنك حماية نفسك من الإصابة بالتهاب الرئوي عن طريق عدة نصائح يجب اتباعها ونصح بها موقع familydoctor:

1-    الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام، يمكن أن يصاب الناس بالتهاب رئوي جرثومي بعد الإصابة بالإنفلونزا، ويمكنك تقليل هذا الخطر من خلال الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي.

2-     الحرص على النظافة الجيدة، عن طريق غسل يديك باستمرار بالماء والصابون أو معقم اليدين المعتمد على الكحول.

3-     الابتعاد عن التدخين لأنه يدمر رئتيك ويجعل من الصعب على جسمك الدفاع عن نفسه من الجراثيم والمرض.

4-     اتباع نمط حياة صحي، وتناول أكلات صحية متوازنة مليئة بالفواكه والخضراوات.

5-     ممارسة الرياضة بانتظام.

6-     الحصول على قسط كافٍ من النوم، فهذه الأشياء تساعد على تقوية جهاز المناعة.

7-      تجنب التعامل مع المصابين بفيروس كورونا، فالتواجد حول الأشخاص المرضى يزيد من خطر إصابتك بما لديهم. 

عد انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان الصين وإصابة العديد، وانتقال فيروس كورونا إلى بعض الدول، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى ارتداء الكمامات الطبية اعتقادا منهم أنها تساعد في الحفاظ على الصحة وعدم انتشار الفيروس أو إصابتهم به.

وقالت  الدكتورة فانيسا رابي ، أستاذة مساعدة للأمراض المعدية لدى الأطفال في جامعة نيويورك لانجون ، لصحيفة The Post، ان الكمامات أو الأقنعة الطبية لا تساعد في الحفاظ على صحة الشخص أو منع انتشار فيروس كورونا، وتشير إلى أن معظم الأقنعة التي يتم شراؤها من المتجر لا تحتوي على "ختم ثابت" حول الأنف والفم ، لذلك "لا يزال بإمكانك التنفس في جزيئات معدية حول جوانب القناع".

وأضافت أن الأقنعة هي تساعد في منع الأفراد المرضى بالفعل من نقل مرضهم للآخرين ، ولكن "هذا ليس ضمانًا ضد العدوى".

وأشارت أن فيروس كورونا  يمكن أن ينتشر أما عن طريق الاتصال الأشخاص ببعضهم البعض أو عن طريق الهواء والجو.

ونصحت وفقا لصحيفة نيويورك، بغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب ملامسة عينيك أو أنفك أو فمك ؛ والعطس أو السعال في منديل أو ذراعك العلوي بدلًا من يديك العاريتين، ومحاولة الجلوس في المنزل عند الإصابة.

وكشف موقع " Emergency medical products" عن أنواع الكمامات

- جهاز تنفس مرشح الجسيمات والقناع الجراحي N95

ويستخدم هذا القناع على الوجه للمساعدة في ضمان إحكام  إغلاق الوجه ومنع التسرب حول الشخص، أجهزة التنفس ذات المرشحات وهي مصممة لتوفير ملاءمة الوجه الفعالة كما هو مطلوب لحماية الجهاز التنفسي المناسبة.

- أقنعة الوجه الجراحية المقاومة للسوائل
يمنع الشريط المضاد للضباب ذو الرغوة الناعمة المريحة من تعفن النظارات ، مما يضمن الوضوح البصري من خلال واقي العين المتصل بالكمامة.

- أقنعة الكاردينال

طيات مطوية من الأسفل ، وحواف مختومة وأنف محكمة الإغلاق. 

- أجهزة التنفس الجزيئي

قم بحماية نفسك من الجزيئات البيولوجية في الهواء باستخدام جهاز التنفس الجزيئي ™ Health Care N95 والقناع الجراحي. أجهزة التنفس هذه مقاومة للسوائل والبقع بما في ذلك الدم ومواد العدوى الأخرى. فهي يمكن التخلص منها وتفي بالإرشادات الخاصة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للتحكم في التعرض للفطريات.


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