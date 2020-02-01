فيروس كورونا.. 15 نوع فاكهة ومشروبات تحميك منه.. وارتداء الكمامة هل يمنع انتقاله.. وطرق الوقاية من الإصابة

١. الينسون

٢. العسل النحل مع زيت الزيتون مع عصير اليمون

٣. لبان الدكر "ينقع ويشرب صباحا"

٤. ورق الجوافة "يغلي ويشرب ٣ مرات يوميا"

٥. البيض المخفوق المقلي في زيت الزيتون مع اضافة الكركم للبيض

٦. السبانخ والبروكلي والخس تقوي المناعة وغنية بمضادات الاكسدة

٧. الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال واليوسفي والتفاح والجوافة .

وارتفعت أعداد الوفيات بسبب

القاتل إلى 17 حالة، عقب وصول الفيروس إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت الصين ارتفاع الإصابات

القاتل إلى 500 شخص، غالبيتهم داخل أو حول مدينة ووهان.

يمكنك حماية نفسك من الإصابة ب

عن طريق عدة نصائح يجب اتباعها ونصح بها موقع familydoctor:

1- الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام، يمكن أن يصاب الناس بالتهاب رئوي جرثومي بعد الإصابة بالإنفلونزا، ويمكنك تقليل هذا الخطر من خلال الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي.

2- الحرص على النظافة الجيدة، عن طريق غسل يديك باستمرار بالماء والصابون أو معقم اليدين المعتمد على الكحول.

3- الابتعاد عن التدخين لأنه يدمر رئتيك ويجعل من الصعب على جسمك الدفاع عن نفسه من الجراثيم والمرض.

4- اتباع نمط حياة صحي، وتناول أكلات صحية متوازنة مليئة بالفواكه والخضراوات.

5- ممارسة الرياضة بانتظام.

6- الحصول على قسط كافٍ من النوم، فهذه الأشياء تساعد على تقوية جهاز المناعة.

7- تجنب التعامل مع المصابين بفيروس كورونا، فالتواجد حول الأشخاص المرضى يزيد من خطر إصابتك بما لديهم.