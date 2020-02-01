فيروس كورونا.. 15 نوع فاكهة ومشروبات تحميك منه.. وارتداء الكمامة هل يمنع انتقاله.. وطرق الوقاية من الإصابة

ولا يزال خطر فيروس كورونا القاتل يهدد الملايين حول العالم، وذلك عقب انتشار في العديد من دول العالم وعلى رأسها الصين وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية.
وارتفعت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا القاتل إلى 17 حالة، عقب وصول الفيروس إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت الصين ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا القاتل إلى 500 شخص، غالبيتهم داخل أو حول مدينة ووهان.
يمكنك حماية نفسك من الإصابة بالتهاب الرئوي عن طريق عدة نصائح يجب اتباعها ونصح بها موقع familydoctor:
1- الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام، يمكن أن يصاب الناس بالتهاب رئوي جرثومي بعد الإصابة بالإنفلونزا، ويمكنك تقليل هذا الخطر من خلال الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي.
2- الحرص على النظافة الجيدة، عن طريق غسل يديك باستمرار بالماء والصابون أو معقم اليدين المعتمد على الكحول.
3- الابتعاد عن التدخين لأنه يدمر رئتيك ويجعل من الصعب على جسمك الدفاع عن نفسه من الجراثيم والمرض.
4- اتباع نمط حياة صحي، وتناول أكلات صحية متوازنة مليئة بالفواكه والخضراوات.
5- ممارسة الرياضة بانتظام.
6- الحصول على قسط كافٍ من النوم، فهذه الأشياء تساعد على تقوية جهاز المناعة.
7- تجنب التعامل مع المصابين بفيروس كورونا، فالتواجد حول الأشخاص المرضى يزيد من خطر إصابتك بما لديهم.
وأعلنت الصين ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا القاتل إلى 500 شخص، غالبيتهم داخل أو حول مدينة ووهان.
يمكنك حماية نفسك من الإصابة بالتهاب الرئوي عن طريق عدة نصائح يجب اتباعها ونصح بها موقع familydoctor:
1- الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام، يمكن أن يصاب الناس بالتهاب رئوي جرثومي بعد الإصابة بالإنفلونزا، ويمكنك تقليل هذا الخطر من خلال الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي.
2- الحرص على النظافة الجيدة، عن طريق غسل يديك باستمرار بالماء والصابون أو معقم اليدين المعتمد على الكحول.
3- الابتعاد عن التدخين لأنه يدمر رئتيك ويجعل من الصعب على جسمك الدفاع عن نفسه من الجراثيم والمرض.
4- اتباع نمط حياة صحي، وتناول أكلات صحية متوازنة مليئة بالفواكه والخضراوات.
5- ممارسة الرياضة بانتظام.
6- الحصول على قسط كافٍ من النوم، فهذه الأشياء تساعد على تقوية جهاز المناعة.
7- تجنب التعامل مع المصابين بفيروس كورونا، فالتواجد حول الأشخاص المرضى يزيد من خطر إصابتك بما لديهم.