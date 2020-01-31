ألسن عين شمس تشارك بترجمات عالمية وروايات.. وحضور مميز في معرض الكتاب

أصدرت نهى شاكر المدرس المساعد بقسم اللغات الشرقية الإسلامية "شعبة اللغة الفارسية" قصة مترجمة بعنوان" سلم نحو السماء" للكاتب" يوسف قوجق" ، خلال معرض الكتاب 2020، حيث تتناول القصة ثقافة التركمان وعاداتهم وتقاليدهم خلال فترة الاحتلال الروسي لإيران، كما أنها تتناول قضية الاستشهاد المقدس في سبيل الدفاع عن الوطن، لما له من مكانة عظيمة عبر استشهاد ثلاثة أجيال كان آخرهم" آيدين" الذي استشهد للدفاع عن الوطن ضد القوزاق الروس، أبدع الكاتب في صياغة الأحداث بشكل مشوق بتضمينها تفاصيل دقيقة جدًا عن هذه الفترة، تبدأ الرواية بقصة صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات يدعى "ياشار" فقد والديه في طفولته. ويعيش هو شقيقه الأكبر"آيدين" الذي يقضي الأيام الأخيرة من فترة تجنيده في منزل ريفي مع عمتهم، التي ليس لديها أطفال.
نشرت أ.د.منى أحمد حامد أستاذ اللغة الفارسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، ترجمة لرواية إيرانية بعزوان "قبل إغلاق الحقيبة "، الناشر المجمع الثقافي المصري خلال فعاليات معرض الكتاب ٢٠٢٠.
تدور أحداثها بين التمرد على الواقع الاجتماعي الذي لا نقبله والانتماء للوطن تدور أحداث الرواية، من خلال شابتين في مقتبل العمر، إحداهما ساخطة على مجتمعها بقيوده الاجتماعية المظهرية التي لا تعبر عن قيم حقيقية، تحاول طوال الوقت إقناع أبويها بالسفر إلى الخارج استكمالا لدراستها وسعيا وراء عالم أفضل. أما الأخرى فهي مرتبطة بوطنها الصغير وهو أسرتها، مشدودة إلى جذورها في الوطن ترفض السفر إلى الخارج وترى أن حياتها في وطنها وبين أهلها.
استطاع المؤلف أن يخلق خيطا من الأحداث يجمع الاثنتين معا، ليناقش من خلالهما الفكرة وصولا إلى ما قد يجمع الاثنتين معا.
ترسخ الرواية فكرة الحوار مع الآخر ورؤيته عبر أحداث اجتماعية سلسة ولغة بسيطة.
على هامش الحدث الرئيسي تناقش الرواية قضايا اجتماعية أخرى منها انفصال الأبوين وأثره النفسي على الشباب، ومشكلات المسنين المرضى بمرض الزهايمر وكيفية تعاطي الأبناء مع مشكلاتهم.
نشرت أ.د.منى أحمد حامد أستاذ اللغة الفارسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، ترجمة لرواية إيرانية بعزوان "قاتل سهراب"، الناشر المجمع الثقافي المصري خلال فعاليات معرض الكتاب ٢٠٢٠.
رواية فلسفية في ثوب اجتماعي محلى شديد الخصوصية يتناول المؤلف من خلالها قصص الريف الإيراني بمكوناته العرقية والدينية والثقافية المختلفة، مستدعيا الأسطورة الإيرانية (رستم وسهر اب) التي قتل فيها الأب ولده تاركا خلفه سؤالا دون جواب هل عرفه فقتله، أم أنه قتله دون أن يعرفه.
بطل الرواية "سهراب" يقع في حب مريم أجمل بنات القرية، يراها أبوه فيقع فريسة لهواها يصارع رغبته في الفوز بها لنفسه، ويحاول إبعاد ولده عنها بكل الطرق ليقف في النهاية أمام سؤال هل يقتل ولده كما فعل بطل الأسطورة الإيرانية؟.
تعرض الرواية أيضا صورا مختلفة للمرأة المطحونة بين أدواها المختلفة كأم وزوجة وتضحياتها التي لاتنتهي.
الأطار الذي تتحرك خلاله الأحداث فلفي صوفي إلى حد كبير،وتمتاز الرواية بالوصف الدقيق لكل التفاصيل النفسية والحسية.
"استل خنجره من غمده، كان الخنجر يتلألأ بنصله الفولاذي المسموم، رفع الخنجر بكل قوته وأغمده في قلب سهراب، فجرى نبع من الدماء من صدره، نظر سهراب وابتسم، كان يشع نورا، ضغط على يد " أغا خان وقال: " أين أنت يا أبي.