ألسن عين شمس تشارك بترجمات عالمية وروايات.. وحضور مميز في معرض الكتاب

أصدرت نهى شاكر المدرس المساعد بقسم اللغات الشرقية الإسلامية "شعبة اللغة الفارسية" قصة مترجمة بعنوان" سلم نحو السماء" للكاتب" يوسف قوجق" ، خلال معرض الكتاب 2020، حيث تتناول القصة ثقافة التركمان وعاداتهم وتقاليدهم خلال فترة الاحتلال الروسي لإيران، كما أنها تتناول قضية الاستشهاد المقدس في سبيل الدفاع عن الوطن، لما له من مكانة عظيمة عبر استشهاد ثلاثة أجيال كان آخرهم" آيدين" الذي استشهد للدفاع عن الوطن ضد القوزاق الروس، أبدع الكاتب في صياغة الأحداث بشكل مشوق بتضمينها تفاصيل دقيقة جدًا عن هذه الفترة، تبدأ الرواية بقصة صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات يدعى "ياشار" فقد والديه في طفولته. ويعيش هو شقيقه الأكبر"آيدين" الذي يقضي الأيام الأخيرة من فترة تجنيده في منزل ريفي مع عمتهم، التي ليس لديها أطفال.

نشرت أ.د.منى أحمد حامد أستاذ اللغة الفارسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، ترجمة لرواية إيرانية بعزوان "قبل إغلاق الحقيبة "، الناشر المجمع الثقافي المصري خلال فعاليات معرض الكتاب ٢٠٢٠.





تدور أحداثها بين التمرد على الواقع الاجتماعي الذي لا نقبله والانتماء للوطن تدور أحداث الرواية، من خلال شابتين في مقتبل العمر، إحداهما ساخطة على مجتمعها بقيوده الاجتماعية المظهرية التي لا تعبر عن قيم حقيقية، تحاول طوال الوقت إقناع أبويها بالسفر إلى الخارج استكمالا لدراستها وسعيا وراء عالم أفضل. أما الأخرى فهي مرتبطة بوطنها الصغير وهو أسرتها، مشدودة إلى جذورها في الوطن ترفض السفر إلى الخارج وترى أن حياتها في وطنها وبين أهلها.





استطاع المؤلف أن يخلق خيطا من الأحداث يجمع الاثنتين معا، ليناقش من خلالهما الفكرة وصولا إلى ما قد يجمع الاثنتين معا.





ترسخ الرواية فكرة الحوار مع الآخر ورؤيته عبر أحداث اجتماعية سلسة ولغة بسيطة.



