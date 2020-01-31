بالأدلة.. الحيوانات الأليفة أكثر ضررا على الإنسان من المفترسة .. فيديو





أوضح التقرير أن الحيوانات المفترسة المتمثلة في الأسود والنمور والتماسيح واسماك القرش تتحول الى حيوانات بريئة عند مقارنة ضحاياها من بني البشر مع ضحايا حيوانات يصنف بعضها أنها أليفة.





وأشار التقرير إلى أن الحيوانات الأليفة نقلت أمراضا تحولت إلى أوبئة أصابت ملايين من البشر منها الفئران والقوارض التي نقلت مرض الطاعون إلى البشر الذى قتل أكثر من 200 مليون إنسان .





وتابع التقرير أن القردة أيضا نقلت عدة أمراض خطيرة إلى الإنسان منها الجدري والملاريا والإيدز الذي تسبب في وفاة الملايين، ولم يتوصل إلى علاج له حتى اليوم.









وأضاف التقرير أن الطيور والدواجن أيضا كانت سببا في انتشار مرض انفلونزا الطيور الذي انتشر في شتى أنحاء العالم وتسبب في وفاة المئات وكذلك المواشي التي نقلت مرض جنون البشر.

عرضت فضائية العربية تقريرا عن حيوانات قاتلة نقلت كورونا وأمراض أخرى إلى البشر، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة في 22 دولة حول العالم.