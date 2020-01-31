تايلاند: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 19 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية اليوم (الجمعة) ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 19 حالة، وذلك عقب تسجيل خمس حالات إصابة جديدة.





ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن السكرتير الدائم بوزارة الصحة التايلاندية "سوخوم كانتشانابخيماي" قوله ان أربعة أشخاص من الحالات الجديدة مواطنون صينيون من مدينة "ووهان" في حين أن الحالة الخامسة لسائق تايلاندي ، وهو يعد أول شخص يصاب بالفيروس بدون السفر إلى الصين إلا أنه اختلط بأشخاص وصلوا من هناك.





وأضاف كانتشانابخيماي أن جميع المصابين حالتهم جيدة، مشيرا إلى أن 12 منهم لا زالوا في المستشفى.



