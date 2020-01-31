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أخبار العالم

تايلاند: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 19 حالة

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:29 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية اليوم (الجمعة) ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 19 حالة، وذلك عقب تسجيل خمس حالات إصابة جديدة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن السكرتير الدائم بوزارة الصحة التايلاندية "سوخوم كانتشانابخيماي" قوله ان أربعة أشخاص من الحالات الجديدة مواطنون صينيون من مدينة "ووهان" في حين أن الحالة الخامسة لسائق تايلاندي ، وهو يعد أول شخص يصاب بالفيروس بدون السفر إلى الصين إلا أنه اختلط بأشخاص وصلوا من هناك.

وأضاف كانتشانابخيماي أن جميع المصابين حالتهم جيدة، مشيرا إلى أن 12 منهم لا زالوا في المستشفى.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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