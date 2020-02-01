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برلمان

لحين تطبيق قانون التأمين الشامل.. اقتراح برلماني بصرف علاوة للأطباء

السبت 01/فبراير/2020 - 08:01 ص
الاطباء - أرشفية
الاطباء - أرشفية
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أحمد أيمن
قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن زيادة بدل الأطباء يشكل معضلة قانونية، لافتة إلى قانون التأمين الصحي الشامل ينص على زيادة رواتب الأطباء مابين 11 إلى 25 ألف.
وأوضحت شاكر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأزمة الحالية تتمثل في الوقت الذي سيأخذه تطبيق القانون حتى يصل لجميع المحافظات ويضم جميع الأطباء، مقترحة صرف مكافأة أو علاوة للأطباء الذين لم يطبق عليهم القانون حتى الآن وذلك لحين تطبيقه.

هذا وتقدم النائب خالد أبو طالب عضو مجلس النواب، باقتراح إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان بزيادة قيمة بدل العدوى المقرر للأطباء وهيئة التمريض ليتراوح من 1200 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.

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لمواجهة كورونا.. برلماني يطالب بزيادة بدل عدوى الأطباء إلى 3000 جنيه

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