لحين تطبيق قانون التأمين الشامل.. اقتراح برلماني بصرف علاوة للأطباء

قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن زيادة بدل الأطباء يشكل معضلة قانونية، لافتة إلى قانون التأمين الصحي الشامل ينص على زيادة رواتب الأطباء مابين 11 إلى 25 ألف.

وأوضحت شاكر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأزمة الحالية تتمثل في الوقت الذي سيأخذه تطبيق القانون حتى يصل لجميع المحافظات ويضم جميع الأطباء، مقترحة صرف مكافأة أو علاوة للأطباء الذين لم يطبق عليهم القانون حتى الآن وذلك لحين تطبيقه.



