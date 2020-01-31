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محافظات

عقد ملتقى التمور المصري الأول في الوادي الجديد نهاية فبراير

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء محمدالزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، استضافة المحافظة نهاية فبراير المقبل، ملتقى التمور المصري الأول، بأرض المعارض بحي الأمل بمدينة الخارجة.


وشدد المحافظ علي ضرورة استكمال التجهيزات الخاصة بالمعرض الذي يقام بمدينة الخارجة بمنطقة أرض المعارض بحي الأمل، حيث جري تركيب حمامات عمومية جاهزة الفك والتركيب، كما جري الانتهاء من أرضية المعرض وتركيب سور حديديوتوصيل كافة المرافق اللازمة للظهور بالشكل اللائق والمشرف للمحافظة.


وأضاف أن المهرجان سيجري من خلاله توجيه الدعوات للدول المختلفة المنتجة للتمور، وسوف يتضمن معرضًا وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من مختلف دول العالم.


وأوضح أن المعرض يعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، ويشمل محاور مختلفة في الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل وأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة في زراعة النخيل والزراعة العضوية،وأفضل عبوات تغليف للتمور.


وفي ذات السياق أكد المحافظ ، أنه سيقام  ايضًا على هامش المهرجان، سباق للهجن، بمشاركة عدة محافظات ودول عربية، فيما تتولى ىشركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول رعاية ملتقى التمور، حيث  إن الوادي الجديد من أكبر قلاع التمور المصرية على مستوى العالم، وتمتلك أكثر من مليوني نخلة وتصدر كميات كبيرة من الإنتاج لمختلف الدول الآسيوية والأوربية.

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