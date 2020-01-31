رجائي عطية يعد بإعادة النظر في قيد خريجي التعليم المفتوح حال فوزه نقيبا للمحامين

قال المحامي رجائي عطية، إنه سيعرض مشكله قيد خريجي التعليم المفتوح علي الجمعية العمومية لنقابة المحامين، حال فوزه بمنصب نقيب المحامين، موضحًا أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا للنقابة ولها الحق في تحديد رأيها بقيدهم من عدمه.





وأضاف عطيه في تصريحات لصدى البلد عقب تقديم أوراقه للترشح على منصب نقيب المحامين اليوم، أنه غير راض عن إجراءات القيد بنقابة المحامين، مشيرًا أنه سيعيد نظام القيد إلكترونيا وسينظر في مظلمة أي محام

تم وقف قيده بالنقابة.

وتابع، أنه سيكون حريصا أيضًا علي إستعاده أراضي النقابة، وتفعيل دور المرأة في النقابة، وعودة الدور للنقابة

الفرعية وتفعيل صلاحيتها مرة أخري، كما سيعيد دور مجلس النقابة والأخذ برايهم في كافة الأمور، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمحامين في إبداء رأيهم في كافة الأمور التي تخص النقابة.