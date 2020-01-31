تنظيم مسابقات وسياحة.. إنشاء 3 أندية لرياضة الهجن في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن الإعداد لإنشاء 3 أندية لرياضة الهدجن بالمحافظة، خلال الفترة القليلة المقبلة.

أكد الزملوط، أنه سيجري إنشاء نادي لرياضة الهجن بمدينة الفرافرة، ونادي ثانٍ بقرية غرب الموهوب ونادي بمدينة موط بمركز الداخلة، وذلك لنشر ثقافة ممارسة هذه الرياضة المعبرة عن طبيعة المحافظة.

واوضح أنه سيجري أيضًا تنظيم مسابقات محلية وقومية ودولية على ملاعب أندية الهجن بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة.

ولفت إلى أن المحافظة بصدد تنفيذ مهرجان دولي للهجن على هامش ملتقي التمور الأول والذي ستستضيفه المحافظة نهاية فبراير المقبل.

وكانت قد شاركت محافظة الوادي الجديد، يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019 في المهرجان الأول لسباقات رياضة الهجن بمضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، بجنوب سيناء، بالتزامن مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر، بمشاركة وفود من 15 دولة، وهم الإمارات والسعودية والكويت والأردن وتونس وفلسطين والجزائر والمغرب ولبنان وتشاد وفرنسا والسودان وعمان وليبيا وأريتريا.