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حوادث

تحرير 160 محضرا تموينيا في حملة مكبرة بالمنوفية

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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محمد امين
شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين  حملة تموينية مكبرة علي  المخابز والمحال ومستودعات الغاز لضبط السوق ومراقبة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين 

واسفرت الحملة عن تحرير 77 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 33 محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات

كما تم تحرير 25 محضرا لأصحاب المستودعات لعدم الإعلان عن الأسعار و توزيع الحصة في غير الأوقات المحددة ، كما تم تحرير 25 محضر لإصحاب المحلات التجارية 

 فيما أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين باستمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 
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