تحرير 160 محضرا تموينيا في حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين حملة تموينية مكبرة علي المخابز والمحال ومستودعات الغاز لضبط السوق ومراقبة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين





واسفرت الحملة عن تحرير 77 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 33 محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات





كما تم تحرير 25 محضرا لأصحاب المستودعات لعدم الإعلان عن الأسعار و توزيع الحصة في غير الأوقات المحددة ، كما تم تحرير 25 محضر لإصحاب المحلات التجارية



