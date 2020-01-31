كرم جبر: الإخوان صنيعة المخابرات البريطانية لخلط الدين بالسياسة

شهدت قاعة ضيف الشرف، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال 51 اليوم الجمعة، إقامة ندوة لمناقشة كتاب أهل الشر لمؤلفه الإعلام نشأت الديهى، بحضور مؤلف الكتاب والأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية الصحافة، وحضور اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى و الإعلامى عمرو عبد الحميد.





فى البداية أشاد الأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالتنظيم الجيد لمعرض القاهرة الدولى للكتاب والحضور الجماهيرى الغير مسبوق لجمهور المعرض، الذى يدل على معدن الشعب المصرى الأصيل بسماحته وأصالته.



