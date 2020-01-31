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ثقافة

كرم جبر: الإخوان صنيعة المخابرات البريطانية لخلط الدين بالسياسة

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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طارق موسى
شهدت قاعة ضيف الشرف، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال 51 اليوم الجمعة، إقامة ندوة لمناقشة كتاب أهل الشر لمؤلفه الإعلام نشأت الديهى، بحضور مؤلف الكتاب والأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية الصحافة، وحضور اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى و  الإعلامى عمرو عبد الحميد. 

فى البداية أشاد الأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالتنظيم الجيد لمعرض القاهرة الدولى للكتاب والحضور الجماهيرى الغير مسبوق لجمهور المعرض، الذى يدل على معدن الشعب المصرى الأصيل بسماحته وأصالته. 

وأضاف  الأستاذ كرم جبر أن الكتاب بمثابة رسالة دكتوراة، وعلى الرغم من ذلك فإن الكتاب تميز بأسلوبه السهل المكتوب فى شكل سيناريو مكتوب فى صورة مشاهد وسيناريوهات محكمة، كما يروى الكتاب بداية الفتنة فى التاريخ الإسلامى منذ مقتل الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه، والتى كانت تعتبر بمثابة بداية خلط الدين بالسياسة حتى وصلنا إلى وصلنا إليه بظهور جماعة الإخوان المسلمين فى الإسماعيلية، والتى كانت بالمناسبة صنيعة الاحتلال الإنجليزى، وكان الهدف الرئيسى منها هو خلط الدين بالسياسة. 
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