نفسنا بس هنجيب منين.. مقترح برلماني بزيادة بدل عدوى الأطباء لـ3000 جنيه.. وصحة النواب: الموازنة لا تحتمل.. والأمل في التأمين الشامل

لمواجهة كورونا.. برلماني يطالب بزيادة بدل عدوى الأطباء إلى 3000 جنيه صحة البرلمان عن زيادة بدل عدوى الأطباء: هنجيب فلوس منين لحين تطبيق قانون التأمين الشامل.. اقتراح برلماني بصرف علاوة للأطباء





«نفسنا بس هنجيب منين وازاي».. لم يمانع النواب فيما يخص دعم الأطباء لكنهم وجدوا في زيادة بدل العدوى معضلة اقتصادية وقانونية، مؤكدين أن البرلمان حريص على زيادة رواتب الأطباء في قانون التأمين الصحي الشامل.

البداية كانت من النائب خالد أبو طالب عضو مجلس النواب، الذي تقدم باقتراح إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بزيادة قيمة بدل العدوى المقرر للأطباء وهيئة التمريض ليتراوح من 1200 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.





وأوضح النائب خالد أبو طالب أن زيادة بدل العدوى حق أصيل للأطباء والتمريض لمواجهة الأخطار التي يتعرضون لها خلال ممارسة عملهم، فهناك أطباء دفعوا ثمن العدوى غاليًا من حياتهم، لافتا إلى وجود فئات آخرى تتقاضى بدل عدوى ثلاثة أضعاف البدل المقرر للأطباء حاليا.





وأشار إلى أن آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية في مسح أجري على قطاع من الأطباء والتمريض، وجد أن 50% منهم لديهم عدوى بشكل أو بآخر، متابعًا أن هناك حكمًا قضائيًا صُدر لصالح نقابة الأطباء يلزم الحكومة بزيادة قيمة بدل العدوى، متسائلا: هل لا يعلم رئيس الوزراء أن قيمة بدل العدوى الحالي لا يساوي واحد دولار، وهي سابقة لم نرها في أي دولة؟





من جانبه نفى النائب عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، تلقي اللجنة أي مقترحات لزيادة بدل الأطباء، مشيرا إلى أن المقترح جيد لكن يصعب تنفيذه بسبب قلة الموازنة الحالية، خاصة المتعلقة الصحة "هنجيب منين 3000 جنيه بدل عدوى لكل طبيب".

وأوضح القاضي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن زيادة البدل يحتاج إلى المزيد من المليارات والموازنة الحالية لا تحتمل، مؤكدا أن البرلمان عوّض الأطباء بمنحهم امتيازات عديدة بقانون التأمين الصحي الشامل، بزيادة رواتبهم وحقهم في الجمع بين وظيفتين دون المساس بحقوقهم المالية.





وأشار النائب، إلى أن الطبيب هو أساس المنظومة الصحية في مصر، لذلك نسعى لدعمه ماديا واجتماعيا وهو ما تم بالفعل في قانون التأمين الصحي الشامل "الأطباء هيجدوا مميزات كثيرة في القانون تغنيهم عن بدل العدوى".





فيما قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو اللجنة، إن زيادة بدل الأطباء يشكل معضلة قانونية، لافتا إلى قانون التأمين الصحي الشامل ينص على زيادة رواتب الأطباء مابين 11 إلى 25 ألفا.

وأوضحت شاكر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأزمة الحالية تتمثل في الوقت الذي سيأخذه تطبيق القانون حتى يصل لجميع المحافظات ويضم جميع الأطباء، مقترحة صرف مكافأة أو علاوة للأطباء الذين لم يطبق عليهم القانون حتى الآن وذلك لحين تطبيقه.





وتتراوح رواتب أطباء –وفقا للتأمين الشامل- ما بين 11500 إلى 25300 جنيه مقابل 42 ساعة عمل منفصلة أو متصلة، حيث سيحصل الأطباء المقيمين من 10: 12 ألف جنيه شهريا.





--طبيب مقيم تخصصات نادرة "رعاية، تخدير، الطوارئ" من 11 : 13 ألف جنيه شهريا.





-أخصائى من 14 : 16 ألف جنيه شهريا.





-أخصائى تخصصات حرجة من 15 : 17 ألف جنيه شهريا .





-استشارى من 17: 22 ألف شهريًا.





-أما طبيب الأسنان حديث التخرج، فسيحصل على مرتب 11500 جنيه في حين يحصل الحاصل على الماجيستير أو خبرة أكثر من 5 سنوات على مرتب 13800 جنيه، وبالنسبة للصيادلة سيحصل حديث التخرج على مرتب 9200 جنيه، ويحصل الصيدلي الحاصل على الماجيستير أو خبرة أكثر من 5 سنوات مرتب 11500 جنيه.





-أما بالنسبة للعلاج الطبيعى سيحصل حديث التخرج على مرتب 9200 جنيه، فى حين يحصل الحاصل على الماجيستير أو خبرة أكثر من 5 سنوات على مرتب 11500 جنيه، كما يحصل أخصائى التمريض حديث التخرج على مرتب 9200 جنيه فى حين يحصل عضو التمريض ذو خبرة من 3 إلى 5 سنوات على 10300 جنيه.