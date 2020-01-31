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فن

بـ فستان قصير.. دانا حمدان تتألق فى إطلالة تبرز أنوثتها

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:28 م
دانا حمدان
دانا حمدان
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محمد بدران
نشرت الفنانة دانا حمدان على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وتألقت دانا حمدان بإطلالة جذابة، مرتدية فستان قصير يأخذ شكل جلد النمر، وحذاء ذات الكعب العالى باللون الأسود.

واعتمدت  دانا حمدان في صورتها على وضع الماكياج الذى ابرز ملامحها بشكل واضح لكنها ركزت على إبراز العيون بشكل متميز.

يذكر أن آخر أعمال دانا حمدان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.

المسلسل من إنتاج تامر ‏مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب، وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.




بـ فستان قصير.. دانا حمدان تتألق فى إطلالة تبرز أنوثتها
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