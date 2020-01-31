منزل أبيض بخطين حمر .. زملكاوي يعبر عن حبه للقلعة البيضاء

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لمنزل بالمنوفية مرسوم عليه علم نادى الزمالك.





وظهر في الصور المنزل المطلي بالأبيض ويزينه خطان باللون الأحمر، وجذب انتباه أهالى القرية، خاصة مشجعى الزمالك.





وتفاعل عدد كبير من محبي ومشجعي نادى الزمالك مع الصورة بسبب انتماء صاحب المنزل وحبه للنادى الذي دفعه الي رسم بيته بشكل علم الزمالك.





ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي غدا السبت على ملعب ١ نوفمبر في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الإفريقي.





وضمن الزمالك التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال افريقيا برصيد 8 نقاط فى المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة خلف مازيمبى المتصدر بـ 11 نقطة.



