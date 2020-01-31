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توك شو

محمد عادل إمام: قدمت كاستينج في هوليوود ولكنهم اختاروا فنانا آخر .. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:11 م
محمد عادل امام
محمد عادل امام
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ريهام فيكتور
قال الفنان محمد عادل إمام إن مهنة الفن مرتبطة بالقلق طوال الوقت فعلى الرغم من نجاح فيلم "لص بغداد" إلا أنه يشعر بالقلق أكثر لتفكيره فى العمل القادم وردود أفعال الناس، مؤكدا: "أنا ديما بشتغل وعينى على برا".

وأضاف الفنان من خلال حواره ببرنامج "تريدينج" والمُذاع على فضائية "إم بي سي" أنه ذهب لهوليوود منذ فترة لعمل "كاستينج" وسط العشرات لكن الشركة المنتجة للعمل اختارت ممثلًا آخر بعدما وصل لآخر مراحل اختيار بطل العمل.

وأشار محمد إمام إلى أن الفيلم أخرجه رولان إيميريش وهو من بطولة ستيفن سترايت و كاميلا بيل وكليف كورتس، وعرض في عام 2008 وقد حقق إيرادات وصلت إلى 300 مليون دولار أمريكي.

وتابع "إمام" أن الأفلام المصرية لها احترامها، وكان هناك أفلام كبيرة جدا في الفترة الماضية لنجوم كبار، مشيرا إلى أن فيلم "لص بغداد" نوع أول مرة يقدم في السينما المصرية للمنافسة فى الخارج، مؤكدا أن الفيلم تم عرضه في أمريكا وكندا وجميع دول العالم .


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