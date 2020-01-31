خبير: الأمم المتحدة تدعو لانتخابات مبكرة في العراق.. فيديو

قال أحمد الشريفي، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن ردة فعل الأمم المتحدة فيما يخص تقديم الدعم الكامل للعراق، يأتي نتيجة إلى حالة العنف التي وصلت إليها البلاد خلال هذه الفترة السابقة، بالإضافة إلى حالات القمع تجاه المتظاهرين.



وأشار أحمد الشريفي، أثناء مداخلته الهاتفية على قناة اكسترا نيوز، إلى أن اليوم صدر قرار بضرورة وجود انتخابات مبكرة في العراق، موضحا أن الانتخابات المبكرة لن تتم إلا بعد أن يتم حل البرلمان والحكومة.



وأكد الخبير الاستراتيجي والعسكري، أن الرئيس العراقي "برهم صالح" كان ينتظر تحديد موقف الأمم المتحدة تجاه الأحداث الماضية، بالإضافة إلى رأي المرجعية الذي جاء بضرورة إقامة انتخابات مبكرة، حتى يبدأ فى إجراءات حل البرلمان.





وأفاد أحمد الشريف، أن الرئيس العراقي سيقوم بإصدار قرار حل البرلمان فور تلقيه الدعم من جانب الأمم المتحدة، لافتا إلى أن فى هذه الحالة سيكون هناك صدام قوي بينه وبين الأحزاب العراقية.



وأوضح أحمد الشريفي، ضرورة اتخاذ العراق قرارا سريعا فيما يخص الانتخابات المبكرة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي فى العراق لن يستمر كثيرا.



