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محافظات

لمراعاة مصالح المارة.. محافظ الجيزة يكلف بإصلاح كوبري الجيزة المعدني في أسرع وقت

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:21 م
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم عقب صلاة الجمعة، بجولة تفقدية لعدد من القطاعات بنطاق أحياء العمرانية والطالبية والهرم وجنوب الجيزة للوقوف على حالة النظافة والاشغالات والخدمات المقدمة للمواطنين .

وتفقد محافظ الجيزة في جولته شوارع ربيع الجيزى والمحطة والبحر الأعظم والمنيب للوقوف على الاعمال الجارى تنفيذها خاصه المجهودات التى تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الطرق ومواجهة الاختناقات المرورية .

كما تابع المحافظ أعمال صيانة ورفع كفاءة جسم كوبرى الجيزة المعدنى والتى بدأت الاعمال به من منتصف جسم الكوبرى بعرض 7 م حيث تم ترك حارة مرورية للجهة اليمنى وعدد 2 حارة مرورية للجهة اليسرى ويستمر العمل بها لمدة إسبوعين.

ووجه بالإلتزام بالمواعيد المعلنة للإنتهاء من الأعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير مع تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبرى  .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس  .

لمراعاة مصالح المارة.. محافظ الجيزة يكلف بإصلاح كوبري الجيزة المعدني في أسرع وقت
لمراعاة مصالح المارة.. محافظ الجيزة يكلف بإصلاح كوبري الجيزة المعدني في أسرع وقت
لمراعاة مصالح المارة.. محافظ الجيزة يكلف بإصلاح كوبري الجيزة المعدني في أسرع وقت
لمراعاة مصالح المارة.. محافظ الجيزة يكلف بإصلاح كوبري الجيزة المعدني في أسرع وقت
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