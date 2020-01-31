دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يحتفل بعيد نياحة مؤسس الرهبنة في العالم

احتفل دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر بعيد نياحة شفيعه بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان.





وصلي نيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس الدير عشية العيد إلي جانب أصحاب النيافة الأنبا بطرس الأسقف العام ، الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة والواسطى وتوابعها.





كما شارك أيضا في الصلاة مجمع الدير ووفد من مجمع دير الأنبا بولا فضلًا عن حضور جمع غفير من الشعب القبطي من محبي القديس.





وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد تذكار الأنبا انطونيوس، ونشرت صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعض الأقوال التي اشتهر بها القديس منها "ارفض الكبرياء واعتبر جميع الناس ابر منك" .





ويعتبر القديس الأنبا انطونيوس هو أب جميع الرهبان، حيث يعتبر هو أول من أسس للحياة الرهبانية في مصر، ومنها انتشرت إلى جميع أنحاء العالم.



