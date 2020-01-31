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شاهد | لحظة انهيار مجمع بطرسبورغ الرياضي اليوم

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:15 م
مجمع بطرسبورغ الرياضي
مجمع بطرسبورغ الرياضي
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نورهان رأفت
انهار بشكل كامل سقف مجمع "بطرسبورسكي" في روسيا اليوم الجمعة، أثناء تواجد العمال عليه لتفكيكه على مراحل.

ومن المقرر بناء أكبر مجمع عالمي للتزلج على الجليد مكان المجمع المنهار، حيث ستبلغ مساحة المجمع الجديد 167 ألف متر مربعة، وبارتفاع 49 مترا.

وتتسع مدرجات ملعب الهوكي فيه لـ21.5 ألف مشجع، وترتفع القدرة الاستيعابية لـ23 ألف شخص أثناء استضافة الملعب للحفلات.

كما ستبنى المدرجات الرئيسية في الطوابق الثاني والثالث والسادس، فيما سيخصص الطابقان الرابع والخامس لكبار الضيوف والشخصيات الهامة، حيث سيتسعان لـ 1800 شخص

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