البنتاجون يعلن ارتفاع عدد المصابين في الهجوم الصاروخي الإيراني

أعلن البنتاجون ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين المصابين في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد، غربي العراق، في الثامن من يناير الجاري.





وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن عدد الجنود المصابين بارتجاج خفيف في المخ وصل إلى 64 جنديا.





وهذه المرة الثالثة التي يقوم فيها البنتاجون بتحديث عدد الإصابات في الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد.

وكان إيران قد شنت هجوما صاروخيا على القاعدة الأمريكية انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة نفذتها طائرة أمريكية أثناء خروجه من مطار بغداد.



