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محافظات

الحلو مايكملش.. مساكن أرض الجمعية بطور سيناء فيلات فاخرة بدون خدمات

السبت 01/فبراير/2020 - 04:00 ص
مساكن ارض الجمعية
مساكن ارض الجمعية بطور سيناء فيلات فاخرة بدون خدمات
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ايمن محمد
تعتبر مساكن أرض الجمعية الواقعة أمام ساحة العلم الكبرى بطريق حمام موسى بطور سيناء، من الأماكن الراقية نتيجة موقعها المتميز وتقسيمها الذي كان علي مساحات لإقامة فيلات سكنية، لكنها ظلت بدون مرافق أو خدمات منذ عقود طويلة.

وشكا سكان المنطقة من غياب الخدمات بمنطقة أرض الجمعية، رغم أنها منطقة واعدة وتطل على البحر مباشرة .

وقال السكان لـ موقع "صدي البلد" الاخباري بسكان المنطقة، إن المنطقة لم تحظ بالخدمات منذ أنشئت من ٣٠ عاما رغم أنه يقطنها عدد كبير من السكان.

وقالت كريمان ياسين من سكان المنطقة المنطقة تعاني من نقص الخدمات فلا يوجد  بها طرق مرصوفة ولا مواصلات ولا اية خدمات سواء صيدليات أو مساجد أو مدارس مشيرة إلى أن هناك إهمالا متعمدا للمنطقة.

وأضاف ايمن زارع  أحد المواطنين بطور سيناء، أن الشوارع خالية من الإضاءة  ليلا  مما يسبب الذعر والخوف للأطفال  خلال ذهابهم وإيابهم للمدينة وطالب بإنارة الشوارع.

وانتقد فضل مهدي أحد الملاك بمنطقة أرض الجمعية عدم توفير خدمات للسكان في منطقة سكنية فاخرة تعتبر واجهة لمدينة طور سيناء، مشيرا إلى أن السكان على استعداد للتعاون مع مجلس إدارة الجمعية للارتقاء بالخدمات. 

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الحلو مايكملش.. مساكن أرض الجمعية بطور سيناء فيلات فاخرة بدون خدمات
الحلو مايكملش.. مساكن أرض الجمعية بطور سيناء فيلات فاخرة بدون خدمات
الحلو مايكملش.. مساكن أرض الجمعية بطور سيناء فيلات فاخرة بدون خدمات
الحلو مايكملش.. مساكن أرض الجمعية بطور سيناء فيلات فاخرة بدون خدمات
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