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اقتصاد

عجز التجارة بـ تركيا يصل إلى 31.17 مليار دولار في 2019

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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رويترز
كشفت بيانات معهد الإحصاء التركى اليوم الجمعة أن عجز التجارة الخارجية للبلاد وصل فى 2019 إلى 31.17 مليار دولار.
 
وأشارت البيانات إلى أن الصادرات بلغت 171.53 مليار دولار، وبلغت الوارادات 202.71 مليار دولار، وقال المعهد إن عجز التجارة فى ديسمبر بلغ 4.33 مليار دولار.
 
وكان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أكد تفاقم الأزمة الاقتصادية فى تركيا بمرور الأيام، ولا تزال أخبار الإفلاس تأتى من كبرى الشركات، وكان آخرها، تطبيق MoviePass للهاتف، الذى يوفر تذاكر السينما بنظام اشتراك ميسور التكلفة، حيث أوقف التطبيق، الذى لا يستطيع إيجاد الدعم الرأسمالى الذى يبحث عنه، من قبل مموليه، لكنه ادعى أن سبب ذلك هو التحديث الفني، ونفى شائعات الإفلاس.
 
 
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن شركتين تركيتين عاملتين فى مجال المقاولات أعلنتا إفلاسهما منذ يومين أثناء بناء 5 مدارس فى مدينة دينيزلى التركية، وتوقفت عن أعمال الإنشاء قبل أن تنتهى من بناء المدارس، كما أعلنت 4 شركات تركية جديدة عن قرار إفلاسها، ومن بينهم شركة عملاقة للتعبئة والتغليف.
 
وأضاف موقع تركيا الآن، إنه بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، فقد أعلنت شركة يوروباج للتغليف والطباعة بمدينة بكيركوى إفلاسها، وبدء أعمال تصفية الشركة التى بدأت عملها عام 1993
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