القاتل الصامت.. احذر هذه الأعراض لـ تجنب الضغط المرتفع

قالت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، أن ضغط الدم المرتفع يسمى بالقاتل الصامت فهو من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على سلامة جسمك، ويُعرف ضغط الدم المرتفع بأنه ارتفاع ضخ الدم المحمل بالأكسجين من القلب في الشرايين عن معدلاته الطبيعية، والتي تبلغ 120 مم زئبق بالنسبة للضغط الانقباضي و80 مم زئبق بالنسبة للضغط الانبساطي، لتصبح 140/90.
وأردفت استشاري التغذية العلاجية، أن الكثير من الناس يعتقدون أن ارتفاع ضغط الدم مشكلة يصعب السيطرة عليها، لكن مع استشارة الطبيب المعالج وتناول العلاج اللازم يمكن السيطرة على المرض.
وتابعت أنه من أهم الأعراض المصاحبة له:
- الصداع
- فقدان الوعي
- الدوخة
وأضافت أنه في بعض الحالات تنشأ أعراض أخرى من الضغط المرتفع فقد تتأثر المعدة مما يؤدي إلى الإحساس المستمر بالغثيان والقيء والشعور الدائم بالخمول والتعب الشديد. وقد تتأثر الرؤية أيضًا فيحدث زغللة وعدم وضوح الاشياء.
وأردفت استشاري التغذية العلاجية، أن الكثير من الناس يعتقدون أن ارتفاع ضغط الدم مشكلة يصعب السيطرة عليها، لكن مع استشارة الطبيب المعالج وتناول العلاج اللازم يمكن السيطرة على المرض.
وتابعت أنه من أهم الأعراض المصاحبة له:
- الصداع
- فقدان الوعي
- الدوخة
وأضافت أنه في بعض الحالات تنشأ أعراض أخرى من الضغط المرتفع فقد تتأثر المعدة مما يؤدي إلى الإحساس المستمر بالغثيان والقيء والشعور الدائم بالخمول والتعب الشديد. وقد تتأثر الرؤية أيضًا فيحدث زغللة وعدم وضوح الاشياء.