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مستشفى العباسية: درجة الحرارة المحدد الرئيس في الاشتباه بالكورونا..فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:18 م
محمد عيد، مدير مستشفي
محمد عيد، مدير مستشفي الصدر بمستشفي العباسيه
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اسراء صبري

قال دكتور محمد عيد، مدير مستشفى الصدر بالعباسية، إن فيروس كورونا مرض بدأ ينتشر بين الطيور، ثم انتشر بين البشر تدريجيا، موضحا أن الفيروس  له عدة مراحل أولهما مرض السارس ثم تحول إلى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ثم ظهر فيروس كورونا حاليا.

وأشار مدير مستشفى الصدر بالعباسية، أثناء حواره على قناة النيل للأخبار إلى أن منظمة الصحة  العالمية أصدرت قرارا برفع درجات الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ فى كل البلدان لمواجهة الفيروس.

وأكد دكتور محمد عيد، أن هناك أكثر من 12 دولة أعلنت وجود فيروس الكورونا، مشيرا إلى أن الفرق الصحية المصرية مدربة على كيفية التعامل مع هذا الفيروس فى كافة الموانئ والمطارات.

وأضاف مدير مستشفى الصدر بالعباسية، أن درجة الحرارة هى الفاصل فى الاشتباه بالإصابة بفيروس الكورونا من عدمه، وعلى أساسها يتم تصنيف المريض ما أن يتم عزله أو معالجته سريعا.

وأفاد محمد عيد، بأن المستشفيات تقوم بسحب عينات من المصابين، وفور ظهور نتيجة العينة بالسلب أو الإيجاب يتم التعامل مع المرضى، موضحا ان لا يوجد علاج للفيروس ولكن هناك علاج للأعراض بالإضافة إلى معالجة أى نشاط بكتيريا في الجهاز التنفسي. 
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