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رياضة

الريال ضد أتلتيكو مدريد.. موعد ديربي العاصمة والقنوات الناقلة

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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نور عادل
يحل فريق اتليتكو مدريد الاسباني ضيفًا على منافسه ريال مدريد، غدا السبت، باستاد سانتياجو برنابيو في إطار الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بمعقل ريال مدريد الإسباني، على أن تنقل عبر قناة beIN sports HD3 الحاصلة على حقوق بث الدوري الاسباني بشكل حصري بالشرق الأوسط.

ومن المحتمل أن تشهد المباراة مشاركة البلجيكي ايدين هازارد وذلك عقب إصابته التي غاب فيها عن  صفوف فريقه، منذ 26 نوفمبر الماضي عندما تعرض لإصابة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

يدخل ريال مدريد ديربى العاصمة منتشيا بتحقيق انتصار على أتلتيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني الذى أقيم في السعودية مطلع يناير الماضي بركلات الترجيح.
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