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تعليم

محافظ الفيوم يتفقد وفود فتيات أسبوع الجامعات الخامس .. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قام الدكتور  أحمد الأنصاري محافظ الفيوم  والدكتور  أحمد جابر شديد رئيس الجامعة بتفقد وفود فتيات الـ 27 جامعة المشاركين في اسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس قبيل انطلاق كرنفال أسبوع فتيات الجامعات الخامس،  وبحضور  الدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


التقطت الفتيات الصور التذكارية مع  محافظ الفيوم ورئيس جامعة الفيوم ونواب رئيس جامعة الفيوم ، وعمداء الكليات بجامعة الفيوم .


أكد  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم  حرصه الشديد  على نجاح المهرجان القومى، وعلى أن  يخرج الحدث في أفضل صورة ممكنة تليق بمكانة جامعة الفيوم بين الجامعات المصرية.


أضاف  رئيس الجامعة أن حفل الافتتاح سيكون على غرار حفلات الافتتاح لكبري المناسبات ويضم العديد من المفاجآت السارة.


من جانبه أكد الدكتور خالد عطا  نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن هذا الحدث يمثل إضافة قوية لجامعة الفيوم والمحافظة ويساهم في نقل صورة إيجابية عنها خاصة بعد اهتمام القيادة السياسية بها في الآونة الأخيرة.

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