البقاء لله.. رضا شحاته ينعى رئيس نادي الجونة

نعى رضا شحاته، المدرب العام لفريق الجونة، رحيل رئيس مجلس إدارة النادي، المهندس خالد بشارة ، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، إثر حادث أليم.





ونشر رضا شحاته صورة للراحل، وعلق عليها: "البقاء لله".





ونشر نادي الجونة ، عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، نعيا للراحل، جاء نصه كالتالي: "ببالغ الحزن ينعى نادي الجونة رحيل المهندس خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي، والذي ودعنا في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر حادث أليم.. راجين من المولى -عز وجل- أن يتغمده برحمته ، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".





ولقي المهندس خالد بشارة ، رئيس نادي الجونة ، مصرعه، صباح اليوم الجمعة؛ إثر حادث أليم بالقرب من ميدان الرماية بالجيزة، عن عمر يناهز 48 عاما.



