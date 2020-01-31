البقاء لله.. رضا شحاته ينعى رئيس نادي الجونة

نعى رضا شحاته، المدرب العام لفريق الجونة، رحيل رئيس مجلس إدارة النادي، المهندس خالد بشارة، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، إثر حادث أليم.
ونشر رضا شحاته صورة للراحل، وعلق عليها: "البقاء لله".
ونشر نادي الجونة، عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، نعيا للراحل، جاء نصه كالتالي: "ببالغ الحزن ينعى نادي الجونة رحيل المهندس خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي، والذي ودعنا في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر حادث أليم.. راجين من المولى -عز وجل- أن يتغمده برحمته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".
ولقي المهندس خالد بشارة، رئيس نادي الجونة، مصرعه، صباح اليوم الجمعة؛ إثر حادث أليم بالقرب من ميدان الرماية بالجيزة، عن عمر يناهز 48 عاما.