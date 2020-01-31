أنصار البريكسيت يحتفلون بمغادرة الاتحاد الأوروبي تحت شعار باي باي

قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، إن أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي، يحتفلون به اليوم تحت شعار "باي باي".





وأضافت أنه من المقرر أن يحتفل البريطانيون بهذه اللحظة بإضاءة المباني الحكومية بألوان العالم البريطاني الازرق والأحمر والأبيض.، فيما توضع ساعة للعد التنازل التنازل على مبنى مقر رئاسة الوزراء في دواننيج ستريت.





ومن جهته سيحتفل بوريس جونسون مع موظفين مديين ونشطاء بريكسيت من خلال حفل يضم النبيذ والمقبلات الإنجليزية بما في ذلك كعكة الغريبة مع الجبن الأزرق الإنجليزي ولحم البقر المشوي مع بودنغ يوركشاير.





ويقيم مؤيدو البريكسيت، بحسب وكالة ناسداك، الكثير من الاحتفالات الصاخبة.





وتغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميًا في الساعة 11 مساءً التوقيت المحلي الجمعة. وتأتي المغادرة بعد ثلاث سنوات ونصف من تصويت البلد بهامش يتراوح بين 52٪ و 48٪ لصالح الخروج من الاتحاد الذي انضم إليه عام 1973