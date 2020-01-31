نشأت الديهي: نعيش أصعب فترة في تاريخ مصر.. ولا مصالحة مع الإخوان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الفترة التي تشهدها مصر حاليا هي أصعب فترة في التاريخ على من يحكم البلاد، موضحًا أنها تمر ببعض الأزمات داخليا وخارجيا.





وأوضح- خلال ندوة مناقشة كتابه بعنوان "أهل الشر" بمعرض الكتاب- أن "مصر محاطة بأربعة حرائق؛ إسرائيل وحماس وليبيا والسودان، فنحن محاصرون في كل مكان"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أزمة سد النهضة المتعلقة بمياه النيل وحصة مصر منها.





واستطرد: "الله يكون في عون من يدير هذه الملفات الخطيرة، لكننا نثق في القيادة الحكيمة".





وتابع حديثه: "يارب احفظ علينا وطن ورئيس الدولة، فإن خرائط بعض الدول التي درسناها في المراحل الابتدائية لم تعد هي الخرائط الحالية الآن، فالموقف خطير"، وقال "رواد معرض الكتاب أكبر من سكان دول عربية بتتنطط علينا".





وتحدث "الديهي" عن ضرورة عدم طرح أي مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية باعتبارها فريقا غير وطني، أحدث فرقة في المجتمع المصري ، ويحقد على الدولة المصرية والقيادة.



