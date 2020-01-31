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مرأة

بعد وفاة طفلة أسيوط .. أضرار ختان الإناث بعد الزواج

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:42 م
اضرار ختان الاناث
اضرار ختان الاناث بعد الزواج
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رشا عوني
توفيت طفلة عمرها 12 عامًا أمس  أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها داخل إحدى العيادات الخاصة بقرية الحواتكة مركز منفلوط، محافظة أسيوط.

مخاطر ختان الإناث لا تقتصر على اللحظة التي تتم فيها هذه العملية فقط، بل لها العديد من المخاطر مستقبلًا وخاصة على الفتاة بعد الزواج، بحسب موقع unfpa إليك أبرز المشاكل التي تتعرض لها المرأة بسبب الختان بعد زواجها : 

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المضاعفات أثناء الولادة
عسر الجماع.
فرط النشاط الجنسي في المنطقة التناسلية.
انتقال فيروس نقص المناعة البشرية.
- تفقد المرأة الشعور خلال العلاقة الحميمة بسبب الختان الذي تعرضت له.
-جفاف المهبل.
-يقلل استجابة المرأة الجنسية.
- وجود ندبات وجروح في منطقة المهبل بسبب عملية الختان.

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