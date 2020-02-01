مدرج ضمن مسار العائلة المقدسة.. تعرف على حكاية دير جبل الطير بالمنيا .. صور

يحتفل آلاف المسلمين والأقباط سنويا بمولد جبل الطير بسمالوط، شمال المنيا، والذى تم ادراجة فى رحلة الحج المسيحى العالمى بعد موافقة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان .





ويرجع اسم جبل الطير الى تجمع أعداد كبيرة من طائر البوقير أعلى الدير اثناء رحلته الى قارة أوربا ولذلك سمى بدير جبل الطير كما اطلق عليه ايضا ديرة البكرة لوجود بكرة كانت تستخدم في الصعود والنزول من الجبل.

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وأطق عليه أيضا اسم جبل الكف لمنع "عيسى عليه السلام" سقوط صخرة عليه ووالدته بعد أن أشار إليها بكف يده التي انطبعت على الصخرة حتى الآن ويتم عرضها داخل المتحف البريطاني .





يعتبر دير العذراء بجبل الطير من محطات رحلة العائلة المقدسة إلى مصر حيث تذكر المراجع الكنسية أن العائلة المقدسة وصلت إلى منطقة جبل الطير قادمة من قرية البهنسا في مركز بني مزار شمال مُحافظة المنيا خلال رحلة هروبها من بطش الرومان، و الكنيسة الموجودة داخل الدير، تحمل اسم السيدة العذراء أنشأتها الملكة والقديسة هيلانة 328 ميلادية وجدّدها الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين 1938ميلادية ويوجد داخلها مغارة تُسمى السيدة العذراء اختبأت فيها العائلة المُقدسة 3 أيام،





بالإضافة إلى هيكل من الخشب به زخارف منفذة بالحشوات المجمعة يعلوه صور لـ"العذراء " و"القديس ما يعلو صحن الكنيسة قبة قائمة على مناطق انتقال من جسور حجرية ويُحيط بالجدران الداخلية مصاطب منحوتة للجلوس عليها، بالإضافة إلى الأيقونات والمعمودية الأثرية .





وتضم المنطقة أيضا دير أثري يقع مدخله الرئيسي في الناحية الغربية مواجه للهيكل وجدرانه بها أعداد كثيرة من الشبابيك وفي الناحية الشمالية يوجد بروز يعلوه المنارة المركب فيها جرس الكنيسة ويعلو الجدار الغربي أربع شبابيك على شكل صليب ويوجد داخله ممر مستطيل أمام الباب الجنوبي ولوحة من الفسيفساء في الجدار الشرقي وفي الجهة الغربية سلم صاعد إلى أعلى الدير كما يوجد سلم داخل الممر المتواجد أمام الباب الغربي يصل إلى أعلى الدير .





ويطلق البعض على الدير اسم جبل الطير بسبب تجمع أعداد كبيرة من "طير البوقيرس" داخله، كما يطلق عليه البعض اسم جبل الكف لمنع "عيسى عليه السلام" سقوط صخرة عليه ووالدته بعد أن أشار إليها بـ"كف يده" التي انطبعت على الصخرة حتى الآن ويتم عرضها داخل المتحف البريطاني، كما يشتهر باسم دير "البكرة" لوجود بكرة كانت تستخدم في الصعود والنزول من

ومن جانبه اعلن الدكتور خالد العنانى وزير السياحه والاثار خطة التطوير الشاملة لمنطقة دير جبل الطير بسمالوط لاستقبال السائحين ورحلة الحج المسيحى بعد ان تم ادراجها من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحى على مستوى العالم

قال ان التطوير تشمل منطقة جبل الطير، بالتعاون والتنسيق مع المطرانية لتجهيز المنطقة لاستقبال السائحين الأجانب حيث تم ادراجها ضمن مسار رحله العائلة المقدسة .

وأكد ان محافظة المنيا سياحيًا لا تقل عن أي مقصد سياحي مصري أخر، لأن المنيا بها الكثير من المواقع الاثريه العريقة والرحلات النيلية الرائعة، كما بها احدي نقاط مسار العائلة المقدسة وكذلك منطقه البهنسا لجذب السياحة الدينية .

وأضاف أن الاكتشافات الأثرية التي تم اكتشافها مؤخرًا، تساعد المحافظة لجذب المزيد من السائحين.

يذكر أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة إلي مصر يعد مشروعًا قوميًا باعتباره محورًا عمرانيًا تنمويًا يقوده قطاع السياحة ويؤدي إلي تنمية هذا المحور الي تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار.

يضم مسار رحلة العائلة المقدسة ٢٥ نقطة تمتد لمسافة ٣٥٠٠ ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه.