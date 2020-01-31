شاهد.. المزمار والطبل البلدى في استقبال فتيات جامعات مصر

ا ستقبلت جامعة الفيوم اليوم وفود 27 جامعة مشاركة فى مهرجان أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس الذي تستضيفة جامعة الفيوم ، خلال الفترة من ٣١ يناير وحتى ٦ فبراير ٢٠٢٠.





منتخب جامعة الفيوم يصعد لدور 16 في دوري المصالح الحكومية

رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تكريم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين

وقامت فرقة المزمار البلدى بتقديم عروض فنية في ميدان السواقي للتعبير عن التراث الشعبي والمزمار البلدى الذى تشتهر به جامعة الفيوم.

وتقدم الكرنفال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ورؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وعمداء كليات جامعة الفيوم بمشاركة(27) جامعة مصرية بإجمالي 3500 طالبة من كل الجامعات، وستقام خلال الأسبوع العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية والعلمية بالإضافة إلى نشاط الجوالة والخدمة العامة وماراثون رياضي كرنفال يجوب محافظة الفيوم.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.