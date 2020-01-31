بعد واقعة تعذيب قط .. «البيطريين»: عقوبة قاسية تنتظر الفاعل

قال الدكتور الحسينى عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة حقوق الحيوان وحماية الحياة البرية، إن ظاهرة تعذيب الحيوانات انتشرت في الآونة الأخيرة، ولا سيما تنتهي بقتل تلك الحيوانات.





وأكد الحسيني، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الفيديو المتداول لتعذيب قط بمنتهى القسوة على مواقع التواصل الاجتماعي، ينافي الشرائع السماوية قضت بحماية الحيوان ورعايته والحرص على عدم تعرضه للأذى، والدين الإسلامى والمسيحى حرم تعذيب الحيوانات، ومصر كانت من أولى الدول التي أصدرت قوانين وتشريعات تحفظ حق الحيوان فى الرعاية والحماية والرفق به.





وأوضح الحسيني أنه يجب تفعيل قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ولائحته التنفيذية ٣٥ لسنة ١٩٦٧ وجميع القرارات الوزارية الخاصة بمنع استعمال القسوة مع الحيوان، وتفعيل الحملات المستمرة من الطب البيطرى.

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أوضح الحسيني التشريعات المصرية نصت على حماية الحيوان، وأن هناك ثلاث قوانين تطرقت إلى عقوبة قتل الحيوان أو القسوة فى التعامل معه ألا وهى، قانون الزراعة وقانون البيئة وقانون العقوبات المصري، وبقانون الزراعة نص فى الكتاب الثانى الفصل الثالث نصت المادة 117 بحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة كما يحظر حيازته أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، والمادة 119 يحظر استخدام القسوة مع الحيوان وأصدر وزير الزراعة قرار بالحالات التى يسرى عليها هذا الحظر.





وقانون العقوبات المصرى فى المادة 356 إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات المادة 357 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.